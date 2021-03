Sappiamo che BMW è al lavoro per rinnovare tanti modelli della sua gamma. Nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato le foto spia dei restyling della M2, X3, X4 e della iX3, ma la Casa bavarese sembra pronta ad aggiornare anche la Serie 8.

I prototipi delle versioni restyling sono stati pizzicati dalle nostre spie in Germania e fanno capire che i cambiamenti saranno piuttosto ridotti.

Cambiamenti minimi

I muletti della Serie 8 sono piuttosto mimetizzati soprattutto nella parte anteriore e posteriore. È probabile quindi che i cambiamenti si concentrino soprattutto in queste zone. Le fiancate sono infatti libere da ogni adesivo e la linea ci sembra pressoché invariata rispetto alla Serie 8 attuale. A subire il trattamento saranno sia la versione Coupé che Gran Coupé.

Il frontale dovrebbe mantenere le proporzioni attuali. La calandra a doppio rene non cambierà le sue forme esagonali, mentre sembra che ci sarà spazio per qualche presa d’aria in più. Anche il disegno dei fari dovrebbe cambiare leggermente. Lo stesso discorso vale per i gruppi ottici posteriori. Il look dei fari LED potrebbe essere aggiornato, così come le forme del paraurti.

Le foto spia non mettono in evidenza gli interni. Possiamo comunque immaginarci che il nuovo modello verrà offerto con una serie di nuove scelte di rivestimenti e colori.

Confermati i motori termici

BMW non dovrebbe stravolgere nemmeno l’offerta delle motorizzazioni. La Serie 8 si affiderà sempre a motori diesel e benzina. Non dovrebbe mancare il 4.4 V8 delle M8 e M8 Competition con potenze fino a 625 CV.

Per i diesel dovrebbe essere confermato il 3.0 da 340 CV mild hybrid introdotto nel 2020. La linea moderna della Serie 8 e il recente debutto del 2018 ci fanno pensare che BMW presenterà il nuovo modello solamente a fine 2021 o ad inizio 2022.