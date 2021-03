È tempo di rinnovamento nella gamma Opel. Dopo il recente debutto della Mokka e del restyling della Crossland, la Casa tedesca si prepara a cambiare il look anche del SUV Grandland X.

Il modello Opel a ruote alte è in vendita dal 2017 ed è stato sfruttato a dovere vista l’ampia scelta di motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in. Ora la Grandland X è pronta a cambiare volto per acquisire il nuovo family feeling di Opel.

Stile di famiglia

Come successo con Mokka e Crossland, è più che probabile che anche la Grandland perda la propria “X”. È altrettanto possibile che sul nuovo SUV tedesco vedremo un look ispirato alla nuova Mokka.

Opel Mokka Opel Crossland

A dircelo sono anche due nuove foto spia in cui si vede un prototipo della Grandland di fianco ad una Mokka bianca. Le proporzioni del muletto ci fanno capire che si stia parlando proprio del SUV più grande presente attualmente nel listino Opel.

Tutta la parte anteriore e la zona inferiore della fiancata appaiono mimetizzate. È difficile scorgere i dettagli del nuovo modello, ma si capisce già che la prossima Grandland avrà un frontale decisamente diverso. L’impatto visivo è infatti abbastanza simile a quello della Mokka con una mascherina più larga nella parte inferiore, un dettaglio centrale nero e sottili fari LED squadrati.

Purtroppo le foto spia non mostrano la zona posteriore e gli interni. Ci aspettiamo di saperne qualcosa di più nei prossimi mesi. Per il resto, è lecito attendersi nuovi colori e design dei cerchi in lega nella dotazione della Grandland che verrà.

I motori non cambiano

Dalle informazioni che abbiamo non dovrebbero esserci grandi cambiamenti sotto al cofano della Grandland. Nella gamma troveremo sempre delle alternative benzina o diesel e non dovrebbe mancare la variante ibrida plug-in. Attualmente sono presenti le versioni a trazione anteriore da 224 e integrale da 300 CV che consentono di percorrere fino a 64 km nella sola modalità elettrica.

La nuova Grandland dovrebbe essere presentata verso fine anno e arrivare in concessionaria nei mesi successivi.