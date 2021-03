È ufficiale, la vincitrice del premio Women's World Best Car of the Year 2020 è la Land Rover Defender. Così ha deciso la giuria di sole donne, composta da 50 giornaliste professioniste provenienti da 38 Paesi in tutto il mondo.

L'auto era già vincitrice nella categoria "mid-size SUV", ma il premio assoluto viene proprio tra i nove vincitori di ciascuna categoria, divise fra auto da città, utilitarie, sportive, per famiglia e altro ancora.

Le vincitrici per categoria

Il premio assegnato dalla stampa specializzata femminile è stato creato dalla giornalista automobilistica neozelandese Sandy Myhre nel 2009. E come negli anni precedenti, i voti sono stati certificati dalla società indipendente Grant Thornton.

Qui trovate la vincitrice dell'edizione 2019, mentre di seguito una tabella con le vincitrici di ciascuna categoria.

Marta Garcia, Presidente Esecutivo del Women's World Car of the Year, ha detto:

"Il Women's World Car of the Year è l'unica giuria al mondo composta interamente da donne giornaliste automobilistiche. Questo gli conferisce un enorme valore, perché le sue decisioni rappresentano il gradimento e le preferenze di milioni di donne guidatrici in tutto il mondo. Ma le auto non hanno genere e non sono soggette a stereotipi, quindi i vincitori di questi premi sono, molto semplicemente, le migliori auto del mondo. E la vincitrice di quest'anno è la Land Rover Defender."

Il premio Auto dell'Anno 2021 è andato alla Toyota Yaris invece, battuta la concorrenza anche di Fiat 500 elettrica, Cupra Formentor e Volkswagen ID.3. I premi, ovviamente, sono diversi e non legati tra loro.