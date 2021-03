Il segmento B, quello delle compatte da città, è uno dei più competitivi in Europa e, negli ultimi tempi, ha visto l'arrivo delle nuove generazioni di best seller come la Peugeot 208, la Renault Clio e la Opel Corsa. Senza dimenticare la Volkswagen Polo che registra sempre ottimi numeri.

Tra le più apprezzate della categoria c'è anche la Ford Fiesta che, però, è leggermente in ritardo rispetto alle concorrenti. Per questo, a breve verrà lanciato il restyling e i nostri fotografi hanno avvistato i primi muletti su strada in fase di test.

Ecco l'Active

La Fiesta che si vede nelle foto è in allestimento Active, quello con il look da crossover più robusto. Questo prototipo è completamente camuffato nella carrozzeria dove sono stati aggiunti anche dei pannelli aggiuntivi che ne nascondono le modifiche estetiche. Siamo comunque in grado di individuare nuovi fari e, probabilmente, la parte superiore del paraurti modificata. Quella inferiore sembra rimasta invariata.

Fotogallery: Ford Fiesta restyling (2021), le foto spia della Active

È interessante notare come il cofano della macchina in foto sembra essere leggermente aperto con un cavo che va dal vano motore all'abitacolo dell'auto, quasi sicuramente per la raccolta dei dati.

Dando uno sguardo al posteriore, sembra tutto come prima, non riusciamo ad individuare alcun cambiamento visivo. I fari posteriori e il piccolo spoiler sul tetto sembrano essere gli stessi del modello attuale e anche i cerchi hanno lo stesso design di quelli ora sul mercato.

Sarà ibrida

Nell'estate del 2020, Ford ha aggiornato la Fiesta con propulsori ibridi leggeri (mild hybrid) e, solo di recente, ha integrato il listino aggiungendo la possibilità di averli in abbinamento al cambio automatico. Non ci aspettiamo grandi cambiamenti sotto il cofano, con i propulsori che però potrebbero essere aggiornati nel software per essere ancora più efficienti. I diesel potrebbero non essere più disponibili.