Tra le offerte del mese di marzo ci sono modelli recentemente rinnovati: tra questi non può mancare qualche proposta di Dacia, la casa rumena che di recente ha aggiornato la sua compatta Sandero. Un modello dal design più attuale, e dal dna ancora più vicino a quello della cugina Renault Clio, con la logica dell’acquisto razionale.

Nella nuova Sandero ci sono così anche aggiornamenti per renderla più contemporanea: ad esempio, la firma a LED Y-Shape o la frenata di emergenza automatica. L’offerta messa in evidenza nella comunicazione ufficiale Dacia è relativa al modello di attacco, la Nuova Sandero Access 1.0 SCe 65 CV, nell’allestimento Streetway, che è quello più stradale rispetto alla più avventurosa Stepway.

Il prezzo, tuttavia, si preannuncia interessante, perché bastano 500 euro di sconto per avere un listino iniziale di 8.450 euro: un importo molto basso per la categoria. All’anticipo di 2.300 euro fanno seguito 36 rate da 91,11 euro (TAN 5,25%, TAEG 8,41%).

La rata finale ammonta a 4,654 euro, per un chilometraggio massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nelle rate sono anche compresi alcuni servizi: finanziamento protetto e Pack Service, che include 3 anni di furto e incendio e 1 anno di driver insurance.

Vantaggi

Il messaggio è chiaro: questa Sandero si può acquistare con una rata di tre euro al giorno, o circa 90 euro al mese: difficile trovare qualcosa a meno. In aggiunta, ci sono anche alcuni servizi che non tutti offrono.

Svantaggi

L'offerta in evidenza riguarda il modello Streetway nell'allestimento di base, che per Dacia può essere veramente essenziale. Ovviamente, per una Stepway o una versione superiore si andrà a spendere di più.

In sintesi