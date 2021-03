Manca davvero pochissimo al debutto della nuova BMW M4 Cabrio. Era attesa per la fine dell'anno o, addirittura, per l'inizio del 2022, ma questa foto spia di un modello quasi senza camuffamenti fa ben sperare nell'arrivo imminente.

Come si vede dalle foto, solo il paraurti posteriore è ancora nascosto, con tutta la parte inferiore che però dovrebbe essere identica a quella che abbiamo già visto sulla M4 Coupé. A proposito, delle sorelle, il colore è lo stesso verde Isle of Man Green della M3 Competition che i nostri colleghi di Motor1.com hanno già testato: ecco la prima prova completa.

Spazio al tetto il tela

Oltre ad adottare la controversa griglia anteriore XXL, la M4 Cabrio subirà, rispetto alla precedente generazione, un altro importante cambiamento: perderà infatti il tetto in metallo, sostituito da una capote in tessuto più leggera e compatta. In queste foto è nera, ma molto probabilmente BMW offrirà sul modello di sere almeno una o due tonalità aggiuntive.

Con lei, BMW va ad inserirsi in una nicchia di mercato dove, nel prossimo futuro, ci sarà ancora più spazio dato che Mercedes ha recentemente annunciato che non ci sarà un'altra Classe C Cabrio a causa della scarsa richiesta sul mercato.

A livello di guida, poi, la M4 Cabrio dovrebbe essere molto più coinvolgente della precedente dato che il baricentro è più basso per via del soft top. Detto questo, a molti clienti potrebbe mancare il tetto rigido perché, probabilmente, apparentemente più isolato acusticamente.

In arrivo prima dell'estate

La nuova BMW M4 Cabrio arriverà "in tempo per la stagione calda" e a lei seguirà, l'anno prossimo, l'attesissima M3 Touring. Anche lei avrà la grande griglia anteriore che tanto ha fatto discutere che però, per fortuna, non sarà adottata da tutti i modelli. Si dice infatti che le prossime Serie 2 Coupé e M2 Coupé avranno un frontale che ricalcherà quello del modello attuale.