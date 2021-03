In Cina può capitare che il Governo sveli in anteprima alcuni nuovi modelli. Infatti, ogni nuova auto deve prima essere omologata per la strada dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia Informatica. Si scattano delle foto e, in alcuni casi, può succedere che vengano pubblicate sul sito ufficiale del Ministero ancor prima che la Casa riveli ufficialmente il modello.

Questa potrebbe essere la storia dietro alla nuova Honda Civic, la cui versione Sedan non è ancora stata mostrata in via ufficiale.

Come il prototipo

Il modello delle foto è chiaramente quello pensato e progettato per la Cina. È possibile quindi che le versioni europee o nordamericane siano differenti sotto vari aspetti. L’impressione però è che questa volta Honda abbia deciso di produrre un modello unificato per i vari mercati riducendo al minimo i cambiamenti.

Dalle foto notiamo che si tratta di due allestimenti diversi della Civic. A cambiare è soprattutto la zona posteriore: in un modello abbiamo una coda con linee più semplici, mentre nell’altra troviamo uno spoiler nero e un doppio terminale cromato. In entrambi i modelli è presente il badge “240” sul portellone che dimostra come il motore montato sia probabilmente lo stesso.

In linea di massima, il look della Civic è piuttosto simile a quello del prototipo mostrato lo scorso novembre. Ci sono state alcune aggiunte come i fendinebbia, ma i cambiamenti sembrano essersi fermati qui. Il Ministero cinese non ha pubblicato le foto degli interni, quindi dovremo ancora attendere un po’ per capire come sarà l’abitacolo.

Arriverà anche la Type R

Honda aveva dichiarato che la Civic sarebbe stata presentata nei primi 4 mesi dell’anno. Ciò significa che l’annuncio è davvero imminente. Al tempo stesso, diverse foto spia ci dicono che anche la versione hatchback sia vicina alla presentazione.

Arriverà anche la Type R, ma bisognerà aspettare ancora qualche mese. Si dice che la Civic più sportiva possa essere l’ultima della sua specie con un motore a benzina. I piani di Honda, infatti, prevedrebbero una Type R elettrificata nel prossimo futuro. In ogni caso, la prossima Civic Type R dovrebbe sempre affidarsi ad un 2.0 turbo 4 cilindri con una potenza di poco superiore ai 320 CV del modello attuale.