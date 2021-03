Manca poco al debutto della nuova generazione - l'ottava - di Mercedes SL. Pensare che, nel 1952, la "nonna" Mercedes SL 300 veniva testata sull'autostrada A81 nel 1952 mentre, ad oggi, la maggior parte delle prove viene effettuata su prooving ground specifici come quello che si vede nelle foto, tra le montagne innevate in Svezia.

La nuova SL sarà una roadster 2+2, con due piccoli posti dietro a quelli anteriori, e per la prima volta adotterà il sistema di trazione integrale 4Matic+ che ripartisce la coppia dando priorità al retrotreno. Gli ultimi test poi verranno effettuati al 'Ring, la pista più impegnativa del mondo prima del debutto previsto per la fine dell'anno.

Cosa sappiamo sulla nuova SL?

Ma cosa sappiamo, al momento, della nuova SL? Sarà "un'esclusiva AMG", un po' come già successo con la AMG GT Coupé4, e, come molte Mercedes, sarà disponibile in diversi step di potenza. Sappiamo poi che, per contenere il peso, al posto del tetto in metallo retrattile ci sarà un soft top in tessuto.

In quanto a dimensioni, la 232 - questo il codice della nuova generazione -, non si discosterà più di tanto dalla precedente, lunga 4,64 metri. Molto probabilmente sarà basata sulla stessa piattaforma della AMG GT C, la AMG GT roadster, di cui prenderà il posto a listino dato che si prevede una richiesta sul mercato troppo bassa da giustificare un investimento sullo sviluppo di un nuovo pianale.

Motori L6 o V8

Su tutte le AMG GT è stato utilizzato, fino a questo momento, il V8 biturbo da 4.0 litri con potenze comprese tra 530 e 730 CV a seconda delle versioni, Black Series inclusa. Sulla AMG GT Coupé4 63S tocca i 639 CV mentre sulla prossima 73e ibrida plug-in potrebbe arrivare a circa 800 CV.

Questo per quanto riguarda i top di gamma. Le motorizzazioni entry level potrebbero montare il sei cilindri in linea 3.0 mild hybrid da 367 più 22 CV o 435 più 22 CV entrambi abbinabili alla trazione integrale. Escluso l'impiego di quattro cilindri, diesel o V12.