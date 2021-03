Torna a mostrarsi il restyling della BMW Serie 8, questa volta in versione Gran Coupé, in arrivo verso l'inizio del 2022 con novità tecniche ed estetiche. E tra queste non ci sarà il super doppio rene che ha debuttato sulla nuova Serie 4 per poi sbarcare a bordo anche della M3.

Un elemento di design che forse non avrebbe sfigurato su un'auto lunga 5 metri, per la quale però i designer hanno preferito mantenere un aspetto più classico, col cofano che scende verso la griglia e le luci sottili ai lati. Un'impostazione che i camuffamenti sistemati sul muletto fotografato durante i test non possono celare.

Come la 2 porte

A livello di novità estetiche la BMW Serie 8 Gran Coupé seguirà la versione 2 porte, con frontale leggermente ridisegnato a livello di luci, paraurti e prese d'aria, così come il posteriore che sfoggerà nuove luci e paraurti con stile rinnovato. Rimane comunque difficile capire quanto cambierà realmente.

Anche in abitacolo dovrebbero esserci novità, più dal punto di vista software che di arredamento o hardware, con nuove grafiche per strumentazione e sistema di infotainment e l'assistente vocale già visto, ad esempio, sulla nuova Serie 3. Per il resto, come la stragrande maggioranza dei restyling, non ci saranno stravolgimenti particolari.

Coupé elettrificata?

Le novità più grandi potrebbero riguardare la gamma motori: non è ancora chiaro se BMW sotto al cofano rimarrà la gamma attuale composta dai 6 cilindri turbo benzina e diesel o se arriveranno anche unità elettrificate. Potrebbe esserci un massiccio ricorso a versioni mild hybrid per tutte le alimentazioni, per migliorare efficienza e prestazioni.

A non ricevere aiuti elettrici dovrebbe essere invece il V8 biturbo di 4,4 litri sia nella versione da 530 della M850i, sia quello da 625 della ancora più cattiva M8 Gran Coupé.

Come abbiamo già avuto modo di analizzare tempo fa, il restyling della Serie 8 Gran Coupé non farà parte delle novità BMW attese per il 2021. Il suo debutto dovrebbe avvenire a inizio 2022, con commercializzazione verso la metà del prossimo anno.