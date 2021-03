A 50 anni dalla sua presentazione la Opel Manta è di colpo tornata d'attualità: a lei infatti si ispira l'Opel Vizor, il nuovo frontale che dalla Mokka arriverà poi - con differenti interpretazioni - sull'intera gamma della Casa tedesca. Un richiamo al passato attualizzato e infarcito di nuove tecnologie, come ad esempio le luci LED.

Un passato che ritorna ora con un restomod realizzato direttamente dagli ingegneri di Rüsselsheim e prende il nome di Opel Manta GSe ElektroMOD, nome che anticipa quella che è la vera novità della rinata coupé tedesca: niente pistoni e cilindri, ma un moderno motore elettrico.

Solo un esercizio tecnico?

Di dati tecnici non ce ne sono, e non sappiamo quindi di quanti cavalli disponga la Opel Manta a emissioni zerò, ne quanta autonomia diano le sue batterie. La sigla GSe lascia però presagire un'animo sportivo, in omaggio alla GSi del 1979 che coi suoi 110 CV rappresentava la più potente della gamma.

La mancanza di numeri ufficiali può essere presa come segno del fatto che si tratti, almeno per ora, di un semplice esercizio di stile e meccanica. Nulla quindi che lasci presagire una, seppur piccola, produzione in serie. Ma "mai dire mai": l'elettrificazione infatti permette di rimettere su strada modelli che - viste le sempre più numerose restrizioni - non potrebbero circolare liberamente per via dei loro livelli di emissioni.

L'opera di rinnovamento non ha coinvolto solamente il motore: in Opel parlano infatti di un cruscotto completamente digitale, ripreso quasi certamente dalla Mokka. Un altro elemento che permette di fondere stile vintage con soluzioni assolutamente attuali.

Il futuro del Fulmine

Che si tratti solo di una affascinante one-off o di un modello destinato a una produzione in serie, quello che la Opel Manta GSe ElectroMOD vuole sottolineare è l'impegno di Opel nell'elettrificare per intero la propria gamma.

Un piano che prevede varianti a emissioni zero per ciascun modello entro il 2024, come già fatto per Corsa e Mokka, per arrivare alle nuove generazioni di Astra, Insignia, Crossland e Grandland X, quest'ultima disponibile oggi anche in versione ibrida plug-in.