La gamma sportiva Audi Sport si aggiorna "sotto la pelle", passando a un nuovo sistema di infotainment con software rinnovato, il MIB 3.

La piattaforma di nuova generazione promette più velocità e potenza rispetto alla precedente, insieme a una miglior compatibilità e connettività con gli smartphone sia Apple che Android.

Più connesso, anche smart

La nuova piattaforma MIB 3 migliora anche le funzioni di navigazione, con l'aggiornamento delle mappe che avviene mensilmente - rispetto al trimestrale precedente - e senza costi aggiuntivi.

La dashboard offre ora funzioni più rapide e interattive nella home, c'è una SIM incorporata nel sistema per le informazioni online, e prendono posto prese USB di tipo C.

Il comando vocale, che può riconoscere anche espressioni di uso comune, ora risponde non solo in base al programma preselezionato, ma anche in base alle conoscenze inserite nel cloud.

In più, l'attivazione avviene anche tramite le parole "Hey Audi" o "Alexa", quest'ultima dedicata ovviamente all'assistente vocale di Amazon, anch'esso basato sul cloud e integrato nel MMI con le stesse funzioni dell'assistente domestico.

In questo modo si possono tenere d'occhio le notizie, gli aggiornamenti meteo, i risultati sportivi, il traffico e organizzare la spesa, gli impegni settimanali o semplicemente le playlist musicali da ascoltare. Fra l'altro, questa integrazione permette anche di comandare le porte e le luci del garage direttamente dal veicolo, in caso di smart home.

Novità nel Park Assist

In ambito hardware, le RS6 Avant, RS 7 Sportback e RS Q8 possono godere del sistema Parking Pilot (parte del pacchetto assistenza al parcheggio plus, optional a richiesta), che permette a questi modelli di parcheggiare e uscire dai parcheggi in completa autonomia.

C'è però una chicca speciale per l'unica Audi Sport elettrica, la RS e-tron GT: sempre compreso nel pacchetto optional di assistenza al parcheggio, c'è la funzione Remote Parking Pilot, che permette al conducente sia di rimanere in auto durante le manovre autonome (come sugli altri modelli), sia di uscire dall'abitacolo e lasciare che l'auto parcheggi da sola.