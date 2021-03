La nuova Bentley Continental GT Speed sta per arrivare: ad annunciarlo ci pensano un video teaser e 2 foto ufficiali che danno appuntamento al 23 marzo, quando l'incarnazione più potente della coupé inglese verrà presentata sul web.

Un modello che rappresenta il non plus ultra per quanto riguarda la sportività della B alata, per la quale da Crewe parlano di "nuove tecnologie altamente avanzate per il telaio, così da offrire viaggi straordinari". Pochi dettagli accompagnati da una colonna sonora non banale: il sound del W12 biturbo.

Quanti cavalli?

Lo stesso motore già presente sotto al cofano della Continental GT "normale", dove sviluppa 633 CV e 897 Nm di coppia. Numeri che sulla GT Speed sono destinati ad aumentare significativamente, raggiungendo (si dice) quota 670 CV, 28 in più rispetto all'attuale generazione. Anche la coppia aumenterà, superando i 900 Nm attuali. Il tutto abbinato, come sempre, alla trazione integrale e al cambio automatico a 8 rapporti.

Ma la ricetta per la Speed è ben più elaborata e non si limita a modifiche al motore. Le annunciate modifiche al telaio infatti porteranno in dote una miglior maneggevolezza assieme a un comportamento ancora più sportivo, nonostante il peso ben superiore alle 2 tonnellate.

Potenza, piacere di guida e naturalmente la classica eleganza tipica di Bentley: la GT Speed infatti non rinuncerà naturalmente a ettari di pelle per l'interno, assieme a dettagli in fibra di carbonio per sottolineare l'indole ancora più sportiva del modello.

Anche cabrio?

Per ora il teaser mostra la Bentley Continental GT Speed unicamente in versione coupé e non si sa se, come per la generazione attuale, ci sarà anche una variante cabrio. Nel caso dovesse esserci la sua presentazione avverrà tra qualche mese, lasciando quindi spazio alla variante con tetto fisso.

Per quanto riguarda il prezzo non si sa ancora nulla, ma considerando che la Continental GT W12 parte da 219.940 euro ci si aspetta un listino a partire da circa 240.000 euro.