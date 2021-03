Ciò che ha reso la Porsche 911 uno dei miti indiscussi del mondo dell'auto è senza dubbio il suo motore 6 cilindri boxer sistemato a sbalzo al posteriore, meccanica che - come per la storia del calabrone che non potrebbe volare - da particolare potenzialmente penalizzante si è trasformato in un elemento irrinunciabile. Ma non per tutti.

Da sempre infatti abbiamo assistito alle più pazze trasformazioni della coupé tedesca, ma quella firmata dal costruttore francese Alexandre Danton le batte tutte. Uno stravolgimento dal risultato più che discutibile dal quale nasce una Porsche 911 hot rod, con motore V8 in bella vista sistemato all'anteriore.

La Germania incontra l'Inghilterra

Della 911T originale del 1971 rimane poco o nulla, giusto parte del frontale con gli inconfondibili fari tondi e le fiancate, il resto è stato stravolto per fare spazio al V8 di 6,75 litri proveniente da (almeno pare) una Bentley Mulsanne Turbo.

La potenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 CV, tutti scaricati a terra dalle sole ruote posteriori attraverso una trasmissione automatica, della quale non ci sono specifiche tecniche. Sconosciute anche le prestazioni, così come altre specifiche meccaniche.

Una sorta di mostro di Frankenstein automobilistico, con immense ruote che fuoriescono dalla carrozzeria, rollbar ad assicurare la giusta rigidità e abitacolo che più spartano non si può: piccolo volante firmato Sparco, 3 indicatori circolari al centro e sottilissimi (e all'apparenza scomodissimi) sedili avvolgenti in alluminio, sul quale sono sistemate minuscole imbottiture. E poi altri pannelli in alluminio sistemati qua e là, con le rivettature in vista.

All'asta, anzi no

Comparsa sul sito di Bonhams, con base d'asta compresa tra 6.000 e 12.000 euro, la Porsche 911 versione hot rod è successivamente scomparsa, lasciando spazio a un box che invita chi interessato a contattare direttamente la casa d'aste. Sembra infatti che il tribunale ne abbia bloccato la vendita.