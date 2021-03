Di "mobilità del futuro" o "mobilità sostenibile" si parla di continuo: sarà elettrica, probabilmente a guida autonoma e sicuramente più connessa anche con le infrastrutture. Il punto, però, è che la mobilità del domani richiede una gestione dei dati sempre più veloce.

La domanda, quindi, è se siamo effettivamente pronti, con la tecnologia attuale, almeno ad "assaggiare" la mobilità che ci aspetta, per capire realmente come sarà.

Il direttore di Motor1.com Italia, Alessandro Lago, coordinerà un webinar alla Milano Digital Week giovedì 18 marzo dalle ore 11:30 alle 13:15 circa, proprio per affrontare l'argomento con alcuni esponenti di punta del settore automotive e per spiegare ai giovani come sarà effettivamente la mobilità di domani.

Il ruolo della tecnologia

L'obiettivo del webinar è quindi didattico-formativo: condividere con i giovani il ruolo chiave della tecnologia, per rendere la mobilità nelle città sempre più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale.

Gli argomenti chiave del "seminario digitale", promosso dalla multinazionale specializzata in data servering Equinix, saranno sia l'impatto dell'accelerazione della conversione digitale in Italia sull'ecosistema dei veicoli a guida autonoma, sia l'importanza della tecnologia come vero e proprio driver della sostenibilità ambientale.

Di seguito la lista dei partecipanti al forum digital:

Emmanuel Becker - Managing Director Equinix Italy

Nina Konzinska - Connect Vehicle & Smart Transportation, Equinix

Alfredo Viglienzoni - Presidente del Genova Smart City Advisory Board

Gianmarco Giorda - CEO & Managing Director di ANFIA

Vittorio Muratore - Fondatore di MiMoto Smart Mobility

Andrea Leverano - Regional Operator South-West in ShareNOW

Andrea Galla - Country Manager di FreeNOW Italia

Marko Bertogna - Professore di Scienze Fisiche, Matematiche e Informatiche di UniMore

Lara Garreffa - Senior UX-UI Designer di Pininfarina

Ecco la la tabella completa del programma e degli orari, di cui trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale MilanoDigitalWeek.com:

Attività Orario Partecipanti Welcome Introduction 11:30 - 11:35 Emmanuel Becker Kick-off Speech 11:35 - 11:45 Emmanuel Becker Nina Konzinska Riflessioni sull’evoluzione Smart City: modelli di successo in Italia 11:45 - 11:55 Alfredo Vinglienzoni Dibattito sulla Smart Mobility: Disruptive e Traditional Player a confronto 11:55 - 12:40 Gianmarco Giorda Vittorio Muratore Andrea Leverano Andrea Galla Progetti innovativi per la Smart Mobility del futuro 12:40 - 13:00 Marko Bertogna Lara Garreffa Conclusioni 13:00 - 13:15 Moderatore: Alessandro Lago

Come partecipare

L'incontro via web sarà aperto a tutti ed Equinixlo dedica in particolar modo ai giovani della scuola secondaria e delle università di Milano, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni del capoluogo lombardo.

Per accedere al webinar è sufficiente registrarsi al link ufficiale MilanoDigitalWeek/MobilitàSostenibile.com.