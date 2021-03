La storia di una concept quasi dimenticata da quarant'anni, la presentazione dell'elettrica MX-30, la voglia di raccontare le origini e le connessioni fra le auto di Mazda e il design italiano. Tre elementi concomitanti che hanno portato tra il 2019 e il 2021 alla riscoperta della Mazda MX-81 Aria, concept firmata da Giorgetto Giugiaro per la Carrozzeria Bertone e presentata al Salone di Tokyo del 1981.

La carrozzeria squadrata e a cuneo, il colore, gli interni futuribili con sedili girevoli e un tubo catodico al posto del quadro strumenti erano intatti, ma tutti i dettagli e le parti delicate erano state preda dell'usura del tempo. L'idea partita da Mazda Italia è stata quella di riportare all'antico splendore il prototipo, con un restauro che da Hiroshima hanno voluto affidare proprio agli artigiani italiani. Il tutto raccontato in un nuovo docufilm.

Dall'Italia al Giappone l'idea dell'auto "bella"

Mano a mano che emergevano nuovi dettagli dal passato della Mazda MX-81 Aria si intuiva quanto fossero forti i legami tra la storia delle auto marchiate Mazda e lo stile italiano, legami che iniziavano addirittura al Salone di Torino del 1960 quando Hideyuki Miyakawa incontra Giorgetto Giugiaro e porta il design italiano in Giappone.

Il giornalista, designer e imprenditore giapponese fonda poi con Giugiaro e Mantovani la Italdesign, ma prima di allora riesce a mettere in contatto Mazda e altre Case nipponiche col mondo dei carrozzieri torinesi. Un sodalizio che non si è più interrotto e che, come dice lo stesso responsabile del design Mazda Ikuo Maeda, resta vivo nella capacità di sapere "come si fa un'auto bella".

Un docufilm sull'antenata della MX-30

Questo lungo e appassionate viaggio nell'evoluzione del design dell'auto giapponese connesso al design italiano viene raccontato appunto nel docufilm "La forma del tempo" che potete vedere sopra, realizzato da Lungta Film per la regia di Dario Acocella.

A cavallo tra la fascinazione per lo stile e la ricostruzione storica, il nuovo cortometraggio contiene diverse testimonianze dei citati designer, oltre a quelle di Nobuhiro Yamamoto, responsabile per lo sviluppo dei motori rotativi Mazda, e di Flavio Gallizio, il coordinatore del restauro fatto nelle officine della Superstile di Moncalieri (TO).