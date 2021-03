Audi prevede di offrire più di 20 modelli completamente elettrici entro il 2025. Ad Ingolstadt sono certi che entro tale data un terzo delle consegne globali sarà ad esclusivo “uso e consumo” delle vetture elettriche e ibride.

L'annuncio è avvenuto durante la presentazione della consueta relazione finanziaria dell'esercizio 2020. I risultati sembrano positivi, nonostante la pandemia abbia condizionato fortemente il settore. Segnali che mostrano un segmento premium capace di resistere alle scosse economiche dell'ultimo anno.

Questione di miliardi

Audi ha chiuso l'esercizio 2020 a quota 50miliardi di euro, che corrispondono ad un flusso di cassa di 4,6 miliardi di euro. Cifre importanti che aprono la strada ad un 2021 all'insegna dell'elettrificazione, elemento sempre più centrale nell'evoluzione del marchio. Tanto che proprio quest'anno più della metà dei modelli che faranno il loro debutto (o che lo hanno già fatto come la e-tron GT) saranno elettrificati.

Certamente l'elettrico è il fattore tecnologico dominante, ma la corrente plug-in hybrid è altrettanto importante nella definizione dei volumi e delle attività di casa Audi.

Direzione 2025

Le novità più imminenti sono nel segno di Audi Q4 e-tron e Audi Q4 e-tron Sportback. Vetture che hanno un ruolo chiave all'interno della famiglia di Ingolstadt, perché di fatto rappresenteranno il primo step della gamma elettrica tedesca.

Come appena asserito anche le varianti plug-in hybrid saranno altrettanto determinanti per l'universo dei Quattro anelli, tanto che saranno diversi i debutti previsti nei prossimi mesi. Recentemente è stata lanciata proprio la Q3 in versione PHEV, di cui vi rimandiamo alla nostra prova dettagliata.