L'interesse per i veicoli elettrici è cresciuto molto rapidamente negli ultimi dieci anni perché il settore automotive è nel pieno della transizione verso una mobilità sostenibile, connessa e autonoma. A livello internazionale, inoltre, le scelte dei regolatori e delle autorità di governo puntano sempre di più sulle le auto a zero emissioni (pensiamo agli incentivi statali), nel quadro di progetti globali di decarbonizzazione.

Per soddisfare la crescente domanda di informazioni sul mondo della mobilità elettrificata, Motorsport Network - editor globale di auto e competizioni, di cui fa parte anche Motor1.com Italia - ha lanciato un'edizione di InsideEVs anche in Turchia.

L'importanza della mobilità a basso impatto ambientale è confermata dalle vendite in continua crescita, tanto che le ultime previsioni ci dicono che entro il 2030 la quota di mercato globale dei veicoli elettrici sarà del 30%.

A oggi, Motorsport Network è presente in Turchia anche con Motor1.com e Motorsport.com, mentre InsideEVs Turchia diventa la sesta edizione. In dettaglio:

Il ruolo di Editor-in-Chief di InsideEVs Turchia è affidato a Emir Tuçyürek, giornalista di Teslaturk.com, una testata specializzata in mobilità a basso impatto ambientale che ora è stata fusa con InsideEVs.com.tr.

Inoltre, grazie a una partnership con E-garaj, IEVs Turchia lancerà il primo centro di mobilità elettrica della Turchia.

Filippo Salza, Presidente Automotive di Motorsport Network, commenta:

"La domanda di veicoli elettrici in Turchia è cresciuta rapidamente negli ultimi due anni: il marchio locale di auto elettriche TOGG ha già introdotto due nuovi modelli e inizierà a vendere le prime auto elettriche nazionali alla fine del 2022.

Sappiamo che il pubblico c'è e questo picco di interesse è stato il momento perfetto per lanciare l'edizione turca. E' bello veder crescere la curiosità globale per il mondo delle EV, che si traduce in un'espansione naturale per la piattaforma InsideEVs."