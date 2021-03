Hyundai lancia l’iniziativa “Cl!ck tu Buy i20 Bose” per la sua nuova compatta. Fino al 31 marzo, per coloro che finalizzeranno l’acquisto di una i20 Bose sul portale Hyundai Click to Buy, nella dotazione sarà incluso un pacchetto di manutenzione ordinaria per due anni o 30.000 km.

La piattaforma Click to Buy

L’iniziativa va ad aggiungersi alle campagne attualmente in vigore che prevedono uno sconto di 3.950 euro se si rottama un veicolo usato di almeno 10 anni e si aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus sulla piattaforma Click to Buy.

In sostanza, il “Click to Buy” di Hyundai è un sistema che consente di gestire l’acquisto dell’auto interamente online. Nel corso della scelta si è assistiti dal personale degli shoowroom di Hyundai attraverso una LiveChat. Sul sito si può configurare il modello e ottenere un’offerta personalizzata, prima di procedere eventualmente a concludere l’acquisto con la firma del contratto e la conferma dell’ordine.

Sempre sulla piattaforma è eventualmente possibile richiedere un finanziamento, un test drive del modello scelto o la consegna a domicilio del veicolo acquistato. Si può anche decidere come terminare il finanziamento, ovvero se tenere l’auto, sostituirla con una nuova Hyundai o se restituirla.

Cosa include l’allestimento Bose

Nell’iniziativa rientrano tutte le motorizzazioni disponibili nell’allestimento Bose. Una di queste è il 1.0 T-GDI mild-hybrid a benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti iMT che può ridurre i consumi di carburante ed emissioni di CO2 fino al 15%.

Nell’allestimento Bose, la dotazione della i20 comprende i cerchi in lega da 17”, un quadro strumenti digitale da 10,25”, il sistema d’infotainment con display da 10,25” con Apple CarPlay e Android Auto e i servizi Bluelink. L’equipaggiamento degli interni include il rivestimento bicolore, la luce d’ambiente e il Premium Sound System Bose a 8 altoparlanti con woofer e amplificatore esterno.

La i20 può contare anche sui sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Tra questi troviamo lo Smart Cruise Control basato sui dati del navigatore, il mantenimento di corsia attivo e una serie di dispositivi per il monitoraggio l’angolo cieco dello specchietto retrovisore e per la frenata automatica d’emergenza in uscita dai parcheggi.