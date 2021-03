Una nuova Aston Martin Vantage è pronta ad aggiungersi alla gamma. La Casa inglese ha rilasciato un’immagine teaser che mostra il profilo di una Vantage davvero estrema. Non dovremo aspettare molto per vederla nella sua forma definitiva, dato che Aston Martin la rivelerà ufficialmente lunedì 22 marzo.

La nostra prima impressione è che la nuova versione riprenderà la livrea della Vantage Safety Car di Formula 1 di questa stagione presentata qualche settimana fa.

Derivata dalla pista

L’immagine non dà troppi indizi, ma possiamo comunque distinguere una silhouette fortemente aerodinamica. Nella parte anteriore notiamo un’ampia mascherina, oltre ad uno splitter (probabilmente in fibra di carbonio) per migliorare i flussi d’aria alle alte velocità. Nel posteriore, invece, si vede un alettone piuttosto pronunciato.

Aston Martin Vantage Safety Car F1 Aston Martin Vantage Safety Car F1

È probabile che questa Vantage condivida le soluzioni aerodinamiche della versione da Safety Car. In questo speciale modello, che debutterà al Gran Premio del Bahrein domenica 28 marzo, la sofisticata aerodinamica è in grado di generare una deportanza di 155 kg ad una velocità di 200 km/h, ovvero 60 kg in più rispetto ad una Vantage “normale”.

Un V8 ancora più cattivo

Il “cuore” della nuova Vantage dovrebbe essere il classico 4.0 V8 sviluppato da AMG, il reparto performance di Mercedes. Nella precedente Vantage AMR questo propulsore erogava 510 CV e 625 Nm di coppia. Alcune voci dicono che la nuova variante della sportiva inglese potrebbe arrivare a 535 CV mantenendo la stessa coppia come nella Safety Car.

Oltre all’aerodinamica e al motore, la nuova Vantage dovrebbe ricevere una cura specifica per il telaio e per la trasmissione. Ci aspettiamo quindi un assetto più rigido e da pista e una reattività ancora più elevata in accelerazione. La versione speciale dovrebbe distinguersi anche per qualche dettaglio extra nell’abitacolo.

Riguardo al nome, pensiamo si possa trattare di una nuova Vantage AMR in tiratura limitata. Il precedente modello, infatti, era stato prodotto in soli 200 esemplari.