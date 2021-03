Sembra che la telenovela sul futuro di Bugatti sia giunta al termine, con colpo di scena finale. Dopo mesi in cui da più parti si sono levate voci circa una probabile passaggio della Casa francese da Volkswagen a Rimac, ecco arrivare il dietrofront: Bugatti non passa in mani croate ma rimane in orbita tedesca, cambiando però brand di riferimento.

Bugatti infatti diventerà di fatto una sussidiaria di Porsche, passando quindi di fatto sotto il controllo di Zuffenhausen, senza per questo abbandonare una collaborazione con Rimac. La Casa croata infatti è controllata al 24% proprio da Porsche, sempre più presente all'interno dell'azionariato e proprio questo elemento sarà fondamentale per il futuro di Bugatti.

L'unione fa la forza

Porsche sta preparando una partnership che sarà discussa con Rimac, e Porsche si occuperà di questo

Queste le parole pronunciate da Herbert Diess (e riportate da Car and Driver) ai giornalisti presenti alla conferenza stampa sui risultati economici del Gruppo Volkswagen.

Nulla è stato ancora finalizzato. Quello che vogliamo fare è trasferire la responsabilità di Bugatti a Porsche, e Porsche con tutta probabilità formerà una joint venture con Rimac, con una quota di minoranza di Porsche

Bugatti quindi si prepara a finire sotto il controllo congiunto di Porsche e Rimac, per la quale verrà formata una nuova società incaricata di gestirne il delicato passaggio alla mobilità elettrica.

Il W16 verso l'addio

Come la stragrande maggioranza dei costruttori infatti anche Bugatti si sta preparando ad abbandonare i motori endotermici, col mitico W16 quadriturbo di 8 litri prossimo alla pensione. Un motore monumentale, capace di portare Veyron prima e Chiron poi a velocità mai toccate prima da nessuna auto di serie, ma colpevole di emettere troppa di CO2. Meglio quindi passare a una mobilità 100% elettrica, con Rimac a giocare da protagonista.

La Casa croata infatti è da sempre focalizzata sulle motorizzazioni elettriche orientate alle prestazioni, con la C_Two a toccare quota 1.914 CV e 2.299 Nm di coppia. Sufficienti a non far rimpiangere i 1.600 CV del W16.

La joint venture porterebbe quindi in dote soldi Porsche e meccanica Rimac, per dare vita alla più potente e veloce tra le hypercar elettriche del futuro e - perché no - ampliare finalmente la gamma mettendo al listino più di un modello, con una super berlina di rappresentanza che potrebbe sfruttare la piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata congiuntamente da Porsche e Audi.