Sappiamo già da tempo che la Land Rover Range Rover si aggiornerà per il model year 2021, come testimoniato anche da alcune foto spia pubblicate poco tempo fa. Foto alle quali si aggiungono oggi nuovi scatti che mostrano un muletto del SUV inglese, caratterizzato da camuffature meno pesanti rispetto ai precedenti prototipi.

C'è poi un altro aspetto interessante: la Range Rover 2021 fotografata è mossa dal powertrain ibrido plug-in, già presente sulla gamma attuale e per il quale la Casa inglese potrebbe avere novità in termini di potenza e autonomia a emissioni zero.

Modifiche nascoste dentro e fuori

La griglia frontale mantiene la forma di quella attuale, ma con un nuovo disegno interno e inserti rettangolari. Anche il design del cofano risulta facile da indovinare, con la tradizionale forma "a conchiglia", mentre la camuffatura dei fari lascia immaginare un nuovo disegno.

In abitacolo la Range Rover model year 2021 si focalizzerà sulla tecnologia, unita al solito lusso. Il sistema di infotainment si aggiornerà nel software e nell'hardware, eliminando buona parte dei pulsanti fisici in favore di comandi touch e nuovi schermi.

Anche i sistemi di assistenza alla guida verranno rinnovati, con nuove funzionalità per la sicurezza.

Motori aggiornati

L'attuale Range Rover PHEV sfrutta un 2.0 turbo benzina a quattro cilindri abbinato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 477 CV e 639 Nm di coppia.

Uno schema che dovrebbe rimanere invariato nella forma, per modificarsi però nella sostanza con maggiore efficienza, più potenza e autonomia in modalità elettrica superiore agli attuali 55 km.

In gamma ci saranno anche powertrain mild hybrid, assieme a unità non elettrificate, col V8 5.0 sovralimentato che potrebbe sopravvivere (e che ha appena preso posto sotto al cofano della Defender).

La Range Rover 2021 dovrebbe debuttare entro la fine di quest'anno, anche se ancora non è confermato quando esattamente. La versione Sport, invece, dovrebbe arrivare nei concessionari circa un anno dopo il modello standard, ma anche qui non ci sono conferme da Land Rover.