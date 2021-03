Sono davvero tante le nuove Mercedes che vedremo nei prossimi mesi. Vi abbiamo già parlato delle ammiraglie elettriche EQE ed EQS, della EQB, della SL e delle nuove S 63e AMG e Classe C AMG. A questi modelli si aggiungerà anche la GLC che è stata nuovamente pizzicata con alcune foto spia.

Nuove forme

Il nuovo SUV Mercedes è ancora in piena fase di test ed è completamente mimetizzato. La carrozzeria è ricoperta da adesivi e pannelli finti per disorientare anche gli osservatori più attenti. I fari posteriori non sono sicuramente quelli che troveremo sul modello in serie, mentre quelli anteriori hanno solamente un proiettore. Anche in questo caso, quindi, dubitiamo che li vedremo sulla versione definitiva.

Nel frontale notiamo una piccola telecamera posizionata sotto il logo Mercedes nascosto. È probabile che faccia parte di un sistema di visualizzazione a 360° già presente in diversi modelli della Casa tedesca.

In generale, si notano le proporzioni diverse rispetto alla GLC attuale. L’auto sembra infatti più lunga e con una linea di cintura più bassa per unire un look più sportivo ad una maggiore abitabilità.

Ibrida e (forse) anche elettrica

La nuova GLC sarà costruita su una versione aggiornata della piattaforma modulare già utilizzata per la nuova Classe C. Rispetto al modello precedente, l’architettura avrà un peso ridotto e una rigidezza torsionale più elevata. In più, la piattaforma sarebbe in grado di ospitare una serie di powertrain elettrici.

Tuttavia, al contrario di alcuni concorrenti come Audi che non investiranno più nei motori termici, Mercedes sembra intenzionata a continuare sui propulsori classici. Oltre alle varianti elettriche, quindi, troveremo una serie di proposte a benzina e gasolio mild-hybrid e ibride plug-in.

Come la Classe C, i motori della GLC dovrebbero essere unicamente a 4 cilindri e non saranno disponibili le versioni con cambio manuale. La GLC di nuova generazione è attesa tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.