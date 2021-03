Svelata per la prima volta nel 2019 sotto forma di concept, la El-Born è un'elettrica da città basata sulla Volkswagen ID.3 che avrebbe dovuto essere venduta con il marchio Seat, ma alla fine la casa automobilistica ha deciso di produrla come Cupra. Non è ancora pronta per la produzione, ma il lavoro di sviluppo sembra praticamente terminato.

I nostri fotografi hanno pizzicato sulla neve questo prototipo con a bordo quattro persone. Stando alle ultime informazioni non ufficiali, il lancio in Europa dovrebbe avvenire quest'estate.

Quello che sappiamo di lei

La El-Born dovrebbe arrivare con il più potente pacco batterie da 77 kWh, che dovrebbe garantire un'autonomia massima di circa 500 chilometri con una singola carica. Ad oggi non siamo a conoscenza delle specifiche nel dettaglio, ma secondo quanto annunciato questa vettura dovrebbe essere in grado di scattare da ferma a 50 km/h in 2,9 secondi.

La parentela con la ID.3

La Cupra El-Born verrà assemblata presso lo stabilimento Volkswagen di Zwickau (in Germania), insieme alla Volkswagen ID.3. A differenza di quest'ultima però, la El-Born sarà dotata del sistema Dynamic Chassis Control Sport (DCC Sport); una sospensione adattiva, progettata per offrire "un livello superiore di dinamica di guida". Inoltre, al momento del lancio sarà la sola ad offrire questo sistema.

In comune invece le due auto dovrebbero avere il sistema di infotainment e il quadro strumenti digitale. Sempre buona l'abitabilità, grazie al pavimento piatto che, unito alla mancanza di una leva per il cambio, ha permesso ai tecnici di ricavare fra i sedili anteriori uno spazio adeguato a contenere anche un borsone.

Una curiosità: sapete perché si chiama El Born? El Born è una zona di Barcellona che fa parte del quartiere di Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera nel distretto della Ciutat Vella. E' una zona ricca di storia, ma anche di "futuro" con negozi di tendenza di vario genere (moda, arte e gastronomia).