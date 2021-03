Domani, 24 marzo, Alpina svelerà una novità: la B8 Gran Coupé. A meno di 24 ore dalla presentazione, il costruttore ha deciso di mostrarla in anteprima in un video che ci mostra la berlina da diverse angolazioni e mette in risalto alcuni dettagli del design esterno.

Non solo, nel filmato ufficiale possiamo persino ascoltare il suono del suo motore. Cosa c'è sotto il cofano della B8 Gran Coupé non è ancora stato confermato, ma siamo fiduciosi che potrebbe trattarsi di una versione ottimizzata del V8 biturbo da 4,4 litri di BMW.

Un motore da 600 CV

Come con tutti gli altri modelli Alpina, l'unità subirà alcuni aggiornamenti hardware e software, che dovrebbero liberare dall'otto cilindri la potenza di circa 600 CV. Sebbene questo motore potrebbe dare di più, è improbabile che Alpina voglia fare concorrenza alla M8 Gran Coupé Competition, una quattro porte di puro divertimento di cui potete leggere la prova qui.

Un design degno di tanta potenza

Le foto spia e il video ci anticipano che la B8 Gran Coupé ha ruote multirazze realizzate su misura della casa automobilistica e che ci sono molte altre modifiche interessanti che suggeriscono performance adrenaliniche:

diffusore posteriore modificato

nuovo labbro del paraurti anteriore

minigonne laterali ridisegnate.

Fotogallery: Alpina B8 Gran Coupé, foto spia

15 Foto

Ancora più importante è il fatto che Alpina metterà a punto le sospensioni e i freni della Serie 8 Gran Coupé. Probabilmente, infatti, la B8 Gran Coupé sarà basata sulla M850i, il che significa che gli ingegneri hanno avuto un'ottima base di partenza per sviluppare una macchina con prestazioni di tutto rispetto.

Ancora nulla è ufficiale, ma entro l'anno sia la Serie 8 Coupé e sia la Serie 8 Cabrio dovrebbero ricevere il trattamento Alpina. Nel frattempo, se volete saperne di più su questo 2021, vi suggeriamo di leggere l'articolo con il calendario delle novità in arrivo. Appuntamento a domani, invece, per sapere tutto della Alpina B8 Gran Coupé.