Sono tante le promozioni di marzo proposte da Seat: sulla Ibiza, ad esempio, ci sono sconti sul listino e rate a tasso agevolato, con varie possibilità di scelta. Pensiamo, ad esempio, all’anticipo zero, oppure alla formula Senza Impegno, con possibilità di restituzione senza costi aggiuntivi dopo un solo mese.

Tra gli esempi ufficiali, quello con la rata più bassa si riferisce però alla Seat Ibiza 1.0 MPI 80 CV Style a benzina: non è detto che gli incentivi statali sulla rottamazione rimangano a lungo, ma con questi e lo sconto della Casa il listino di 16.900 euro scende a 11.750 euro.

Con questo prezzo, l’anticipo è di 2.211,67 euro, e le 35 rate ammontano a 79 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,76%), che è il valore più basso tra quelli promossi da Seat; la rata finale ammonta a 8.150,26 euro, con le solite opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto. Nell’importo sono inclusi due anni aggiuntivi di garanzia, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Le formule di finanziamento Seat sono variabili in base a diversi parametri: in questo esempio, lo sconto iniziale si ottiene con il contributo statale di 1.500 euro e lo sconto della casa di 3.650 euro, con rottamazione, ma non è difficile ottenere uno sconto interessante anche in caso di permuta.

Se il listino iniziale è di 11.750 euro, praticamente il costo di un’utilitaria, è facile poi mantenere la rata bassa: la rata finale altina è un invito alla sostituzione dopo quattro anni. Buona anche la garanzia aggiuntiva, che prosegue per un anno dopo aver finito di pagare le rate mensili.

Svantaggi

Costi e oneri in più, ed ecoincentivi soggetti ad esaurimento. Attenzione anche alla formula proposta, che potrebbe essere quella non ideale per le proprie esigenze: qui ad esempio c’è la rottamazione, insieme a un anticipo di 2.200 euro da pagare comunque, così come l’allestimento Style, che è quello di partenza.

In sintesi