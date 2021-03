Il debutto della Hyundai Kona N è ormai dietro l’angolo e, dopo le prime immagini teaser, abbiamo anche le foto senza mimetizzazioni. La Kona, infatti, è stata pizzicata dai nostri fotografi in Germania mentre era probabilmente impegnata in un servizio fotografico ufficiale.

Sguardo cattivo

In queste foto notiamo una Hyundai completamente priva di camuffature seguita da un’Audi Q7 dello staff di fotografi e videomaker. Dagli scatti si vede che ad un certo punto le riprese vengono interrotte per provare goffamente a coprire la zona posteriore con un telo nero. Che abbiano notato gli intrusi?

Le immagini teaser ci avevano dato un’idea dello stile, ma ora possiamo dare uno sguardo completo alla Kona N. Il frontale è molto aggressivo con la mascherina nera e le tre feritoie sul cofano. Nella parte inferiore della carrozzeria troviamo invece le finiture rosse che identificano tutti i modelli N di Hyundai. Di lato vediamo gli specchietti e la linea dei finestrini decorata in nero, così come i cerchi in lega da 19”.

Nella coda si nota il grande spoiler col caratteristico terzo stop triangolare e il grande diffusore che ingloba i due terminali di scarico. I badge N su calandra e portellone tolgono spazio a qualsiasi dubbio sul tipo di modello.

Stesso “cuore” della i30 N

Riguardo al motore, Hyundai non ha rilasciato dati ufficiali. Ci aspettiamo però lo stesso trattamento riservato alla “capostipite” i30 N, la quale è stata recentemente aggiornata nelle forme e nei contenuti tecnici.

Sotto al cofano della Kona N dovremmo quindi trovare un 2.0 turbo a 4 cilindri da 280 CV e 392 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione ad 8 rapporti. Secondo alcune voci, la trazione potrebbe essere anteriore o anche integrale.

La Kona N si lancerà quindi nel segmento delle crossover sportive che al momento vede anche la Ford Puma ST e la Volkswagen T-Roc R.