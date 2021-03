Quando si pensa ad una hatchback davvero estrema, il primo pensiero ricade sull’Audi RS 3. La sportiva compatta di Audi è stata sfidata negli ultimi anni dalla Mercedes A 45 AMG S col 2 litri più potente al mondo capace di sprigionare ben 421 CV.

La risposta della Casa dei quattro anelli non si farà attendere ancora per molto. Vicino al circuito del Nürburgring (e dove sennò?), le nostre spie hanno beccato due prototipi di Audi RS 3 Sportback e Sedan.

Aspetto minaccioso

Negli scatti vediamo che solo alcune parti della carrozzeria sono ancora mimetizzate. È proprio nei dettagli camuffati che la RS 3 si riconoscerà rispetto ad un’A3 normale. Nel frontale notiamo la grande calandra e le prese d’aria maggiorate, mentre nella fiancata troviamo pneumatici ad alte prestazioni con spalla molto bassa. La parte posteriore si distingue per la presenza dei minacciosi terminali di scarico circolari e per lo spoiler pronunciato.

La versione Sedan non ha grandi differenze. Rispetto alla Sportback, però, si vede lo spoiler integrato nel portellone e non sul tetto. In entrambi i casi si nota un assetto più sportivo con un’altezza da terra ridotta grazie ad un nuovo set di sospensioni. Nell’abitacolo s’intravedono dei sedili sportivi con poggiatesta integrato nello schienale.

Se 400 CV non le bastano…

Attualmente l’A3 più sportiva della gamma è la S3 da 310 CV. La nuova RS 3 sfrutterà il 2.5 a 5 cilindri per arrivare a 400 CV e 480 Nm di coppia, gli stessi valori della RS Q3 e della TT RS.

Tuttavia, potrebbe non essere finita qui. Alcune voci, infatti, parlano di una versione ancora più potente del motore TFSI. In questo caso, la messa a punto degli ingegneri di Ingolstadt avrebbe prodotto un risultato di 420 CV e 500 Nm. In entrambe le versioni, comunque, ci aspettiamo la trazione integrale quattro e il cambio S tronic a 7 rapporti. La velocità massima dovrebbe essere limitata a 250 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h dovrebbe scendere sotto i 4 secondi.