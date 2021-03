Male, malissimo. Anzi, peggio. I numeri della produzione di automobili a livello mondiale parlano chiaro: il 2020 è stato l'anno di una sorta di apocalisse generalizzata, fortunatamente mitigata nell'ultimo trimestre.

Lo scorso anno, a causa degli effetti ad ampio raggio della pandemia, la produzione di passanger cars nei Paesi OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) è scesa del 16,9% totale a 55,8 milioni di unità (dai 67,1 del 2019), più ancora di quanto hanno fatto le vendite, con un -14,9% a 47,9 milioni di automobili (-15,9 a 53,6 milioni compresi gli Stati non-OICA). Considerando anche i veicoli commerciali leggeri, la produzione è stata di 77,6 milioni di unità, par a -15,8%

Pochissimi recuperi, Iran a +7,3%

Scorrendo le cifre esposte dall'organizzazione, che rappresenta 36 tra Paesi o federazioni transnazionali, sono pochissime le variazioni di segno positivo: Bielorussia, Uzbekisthan e il Kazakhstan, con addirittura il +47% ma su una base numerica molto bassa (da 44 mila a poco meno di 65 mila auto). Bene pure l'Egitto, +28,4% ma anche qui su soli 24 mila pezzi.

Sorprende invece l'Iran, non perché nel Paese degli ayatollah manchi la vocazione industriale alla produzione di mezzi di trasporto, ma per via del +7,3% che deriva da numeri importanti: 826 mila unità contro le 770 mila del 2019.

E non solo. Le tensioni geopolitiche, le sanzioni del mondo occidentale e le difficoltà interne hanno progressivamente ridotto l'impegno europeo (Peugeot e Renault in testa) in Iran a beneficio dei costruttori asiatici (Kia), russi (AvtoVaz) e cinesi (Saic, Chery) in particolare. Va detto che nel 2017 la produzione iraniana viaggiava oltre gli 1,5 milioni di esemplari, grazie all'apporto di Iran Khodro (Ikco), e che l'anno solare ha chiusure diverse dal nostro (quindi i conteggi OICA potrebbero essere rivisti).

Resta il fatto che in un anno travagliato come il 2020, con la chiusura temporanea di un numero imprecisato di fabbriche su scala globale, Teheran sia stata in grado di "muovere" l'output in modo significativo.

Cina primo produttore, ma sotto 20 milioni di unità

Per il resto, la lista OICA è una sfilata di segni meno, fino al -98,7% dell'Algeria. L'Europa a 28 (compresa la Gran Bretagna) ha perso 3,8 milioni di pezzi a quota 12 milioni (-24%), con l'Italia (-16,7%) che ha fatto meno peggio della media.

Più accentuato il tonfo nelle Americhe, con il -29% frutto del -26,4% dei Paesi Nafta (Usa a -23,3% e sotto i 2 milioni di auto, Canada e Messico) e del -33,5% dei produttori sudamericani. L'Asia ha perso l'11,8%, con la Corea del Sud a -11,1% e soprattutto la Cina, che resta ampiamente e di gran lunga il primo produttore mondiale, ma scivola sotto i 20 milioni di unità (19.994.081) e registra un valore negativo, sia pure contenuto a -6,5%.

Francia fuori dalla top ten

Ipotizzando una classifica per Paesi, che ovviamente non tiene conto della delocalizzazione dei brand, emergono a livello di produzione complessiva (auto+veicoli commerciali leggeri) alcune variazioni: in testa con 25,2 milioni di unità c'è la Cina, seguono gli Usa con 8,8 milioni (e qui la parte del leone la fanno i veicoli commerciali leggeri, i pick-up), il Giappone con 8 e la Germania con 3,7. La Corea del Sud guadagna due posizioni a 3,5 milioni superando India e Messico. Considerando il pesante calo del 39,5%, la Francia esce dalla top ten sorpassata anche da Thailandia, canada e Russia.