Anche una Honda con motore a benzina come la HR-V 1.5 VTEC Turbo fa parte delle numerose promozioni di marzo. La Casa giapponese propone un’offerta che parte da 5.000 euro di sconto sul listino della versione Comfort, offerto dalla rete delle Concessionarie Honda a fronte di permuta o rottamazione: da 24.950 euro si scende così a 19.950 euro.

L’anticipo è di 4.875 euro, mentre le rate mensili sono 47 da 199 euro (TAN 5,01%, TAEG 6,38%); la maxi rata finale ammonta a 8.483 euro, ed è rateizzabile comunicandolo entro 45 giorni dalla scadenza, con un TAEG massimo del 6,67%.

Vantaggi

Gli sconti sui modelli a benzina, sprovvisti di motori elettrici di supporto come nelle ibride, mostrano che le Case cercano di incentivare le vendite di tutti i modelli della gamma. In questo caso, ad attirare è lo sconto di 5.000 euro da parte delle Concessionarie, con permuta o rottamazione, ma anche le rate mensili di quasi 200 euro per quattro anni.

Svantaggi

Sono molte le offerte recenti che non solo prevedono tassi attorno al 5%, e costi annui che avvicinano la percentuale al 6,5%, ma che impongono comunque un anticipo abbastanza sostenuto; in questo caso, 4.880 euro su un listino di meno di 20.000.

A fine 2021 arriverà la terza generazione del modello giapponese. Qui il calendario con tutte le novità in arrivo quest'anno.

In sintesi