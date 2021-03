Con la Renault Arkana la Casa francese è entrata per la prima volta nel mondo dei SUV coupé, sempre più apprezzati e sempre più numerosi nei listini dei vari costruttori. Una tipologia di carrozzeria che dal mondo premium - è nata con la BMW X6 e ha visto poi arrivare anche Audi e Mercedes - ha messo radici anche nelle gamme di brand generalisti.

Di proposte ce ne sono sempre più, di varie taglie e motorizzazioni ma, a livello di prezzi, quali sono le concorrenti della Renault Arkana? Di seguito i SUV coupé con listini intorno ai 30.000 euro.

Citroen C4

L'ultima novità in termine di tempo arrivata sul mercato è la nuova generazione di quella che una volta era una classica compatta. La nuova Citroen C4 ora è diventata un crossover coupé di 4,36 metri e forme estremamente personali che non rinunciano al tetto spiovente.

Un modello - unico in questa lista - disponibile anche in versione 100% elettrica con motore da 136 CV e 260 Nm di coppia ed autonomia di circa 350 km, grazie alle batterie agli ioni di litio da 50 kWh.

I prezzi della Citroen C4 partono da 22.900 euro per la 1.2 turbo benzina da 130 CV e toccano i 30.000 (29.400) con la top di gamma Shine mossa dal 1.5 diesel da 130 CV e il cambio automatico. La trazione è solo anteriore.

A livello di capacità di carico si va da un minimo di 380 a un massimo di 1.250 litri.

Cupra Formentor

Uno dei SUV coupé più recenti arrivati sul mercato, con una gamma motori più ampia rispetto alla Renault Arkana e soprattutto con potenze sconosciute alla francese. La Cupra Formentor infatti arriva fino ai 390 della VZ5, l'ultima arrivata in famiglia e mossa dal 2.5 5 cilindri di origine Audi, passando per il 2.0 TSI da 310 CV o le meno esagerate versioni da 245 CV, sia classica sia ibrida plug-in.

Un SUV sportivo nelle forme che non rinuncia però anche a motori meno "estremi" come il 1.5 TSI da 150 CV, entry level della gamma con prezzo di 31.250 euro, in linea con quello della Renault Arkana. Salendo si toccano 46.250 della versione da 310 CV con trazione integrale e cambio DSG 7 rapporti.

Lunga 4,44 metri la Cupra Formentor fa segnare 450 litri di capacità di carico, 420 sulle versioni a trazione integrale, e un buono spazio a bordo.

Ford Puma

Le forme da coupé sono accennate e le dimensioni sono decisamente inferiori rispetto alla Arkana, con una lunghezza di 4,19 metri. Nonostante questo però la Ford Puma mette sul piatto 400 litri di bagagliaio, al vertice della sua categoria.

Le gamma motori comprende benzina, diesel e mild hybrid con potenze comprese tra 120 e 200 CV, gli ultimi destinati alla ST, la più sportiva della famiglia. I prezzi partono da 21.000 euro e i 30.000 si toccano con l'allestimento Vignale (il più elegante) e il 1.0 Ecoboost Hybrid da 155 CV, mentre si superano - arrivando a 33.000 - con la già citata Puma ST.

Mitsubishi Eclipse Cross

Il nome è quello della sportiva prodotta fino al 2005, le forme invece sono quelle di un SUV coupé compatto (la lunghezza è di 4,44 metri) che non rinuncia comunque ad alcuni accenni più sportivi, come ad esempio lo spoiler che "taglia" in 2 il lunotto.

A differenza dei modelli citati prima la Mitsubishi Eclipse Cross non ha motorizzazioni elettrificate, potendo contare o sul 1.5 turbo benzina da 163 CV accoppiato o alla trazione anteriore o all'integrale, oppure sul 2.2 diesel da 148 CV e la trazione AWC.

Il prezzo di partenza è fissato a 24.950 euro e per toccare quota 30.000 euro circa della Renault Arkana bisogna spostarsi sull'allestimento Intense abbinato alla trazione anteriore. Al top c'è la 2.2 diesel in allestimento Diamond con cambio automatico e trazione integrale: 39.350 euro.

A livello di bagagliaio si parte da 359 litri per arrivare a 1.159 quando si abbattono gli schienali del divanetto posteriore.

Toyota C-HR

Il SUV coupé giapponese è ben più corto rispetto alla Renault Arkana (4,38 metri) ma, come la francese, ha un cuore ibrido come tutto il resto della gamma delle 3 Ellissi. Si parte col 1.8 benzina accoppiato a un elettrico per 122 CV di potenza, col 2.0 (sempre benzina) e un elettrico a dare 184 CV alla Toyota C-HR.

Il listino parte da 29.650 euro, relativi alla versione da 122 CV in allestimento Active e si spinge fino ai 37.250 della Premiere col powertrain da 184 CV.

Le dimensioni esterne inferiori rispetto alla francese giocano chiaramente a sfavore del SUV coupé giapponese quando si parla di capacità di carico, che sulla Toyota C-HR vanno da un minimo di 358 a un massimo di 1.164 litri.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Si, non ha un tetto da coupé, semplicemente perché il tetto non ce l'ha. O meglio, può anche ripiegarlo dietro ai posti posteriori. La Volkswagen T-Roc Cabriolet rientra però nella lista per 2 motivi: il primo è l'originalità della carrozzeria (i SUV cabrio sono una vera rarità), il secondo è per via del prezzo a partire da 29.900 euro.

Ben più corta rispetto alla Renault Arkana, siamo a 4,27 metri, ha solo motorizzazioni benzina: il 1.0 3 cilindri da 116 CV oppure il 1.5 da 150 CV. Assieme a un bagagliaio risicato per via della presenza del tetto in tela: appena 280 litri.

Il prezzo d'attacco si riferisce alla 1.0 TSI in allestimento Style, la entry level, e arriva a toccare i 40.350 della 1.5 TSI R-Line con cambio automatico DSG a 7 rapporti.

La tabella riassuntiva

Modello Lunghezza Bagagliaio min/max Modello prezzo 30.000 euro Renault Arkana 4,57 metri 518/1.311 30.350 1.3 140 CV mild hybrid Citroen C4 4,36 metri 380/1.250 29.400 1.5 130 CV diesel allestimento Shine Cupra Formentor 4,45 450/ 31.250 1.5 150 CV benzina Ford Puma 4,19 400/ 30.000 1.0 155 mild hybrid allestimento Vignale Mitsubishi Eclipse Cross 4,44 359/1.159 30.550 1.5 163 CV benzina allestimento Intense Toyota C-HR 4,38 377/1.164 29.650 1.8 122 CV ibrido allestimento Active Volkswagen T-Roc Cabriolet 4,27 280 29.900 1.0 116 CV benzina allestimento Style

Gli altri

Abbandonando le forme da coupé e guardando a SUV con carrozzerie più convenzionali, il gruppo dei modelli con listini intorno ai 30.000 di prezzo si allarga notevolmente comprendendo: