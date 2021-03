La mobilità cittadina continua ad evolversi all’insegna della flessibilità e della riduzione delle emissioni. L’app Free Now, già presente in Italia da alcuni anni, si aggiorna con la possibilità di noleggiare un monopattino elettrico in diverse città del Paese.

La nuova offerta è frutto della partnership siglata tra Free Now (formata dalla joint venture di Daimler AG e BMW Group) e Voi, azienda svedese attiva nel campo della micromobilità.

Come funziona Free Now

Ricordiamo che con Free Now è già possibile prenotare il proprio taxi in oltre 100 città europee. L’app permette di selezionare diverse opzioni di prenotazione e consente di pagare direttamente al momento della chiamata.

Con l’aggiunta di Voi, ora si può prenotare anche il monopattino più vicino. In questo modo si può programmare con ancora più flessibilità il proprio itinerario da un punto A ad un punto B.

Free Now punta già da tempo sull’elettrificazione della flotta taxi e con l’integrazione del servizio Voi la direzione presa è quella di un’ulteriore riduzione dell’inquinamento cittadino.

Il servizio sarà disponibile inizialmente solo a Milano, ma nei prossimi mesi dovrebbe raggiungere altre città italiane.

L’azienda Voi e le reazioni dei dirigenti

Attraverso la micromobilità, Voi tenta di aiutare le città a ridurre le emissioni nocive e a raggiungere quindi gli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea per il 2030. Dal gennaio 2020, Voi è un’azienda totalmente carbon-neutral e ha adottato gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Contento della partnership Andrea Galla, Country Manager di Free Now Italia: “Voi rappresenta un’opzione di mobilità in più per coloro che, per motivi di comprovata necessità, devono tuttora spostarsi”, ha commentato Galla.

Segue Magdalena Krenek, General Manager Italia di Voi Technology: “La nostra missione è quella di creare centri urbani in cui si possa raggiungere la propria meta in massimo 15 minuti, senza congestionare il traffico”, le parole della dirigente.