Negli anni la gamma SUV di Audi si è ampliata, partendo dalla Q7 arrivando fino alla Q5, la più recente. Una crescita pronta ad essere seguita anche dalle versioni 100% elettriche che, dopo la capostipite chiamata semplicemente e-tron, si apprestano ad accogliere tra le loro fila numerosi nuovi modelli.

Per prima arriverà l'Audi Q4 e-tron, già ordinabile versando una caparra di 1.000 euro, nel 2022 sarà invece il turno dell'Audi Q6 e-tron (nome probabilmente definitivo al posto di Q5 e-tron), SUV che quanto a dimensioni si posizionerà proprio tra e-tron e Q4 e del quale mostriamo oggi le prime foto spia.

Nuova piattaforma

Lunga circa 4,8 metri (la Q4 tocca i 4,6 mentre la e-tron si aggira sui 4,9) l'Audi Q6 e-tron sarà la prima vettura dei 4 Anelli ad utilizzare la piattaforma Ppe (Premium Platform Electric) sviluppata in collaborazione con Porsche.

Niente MEB dalla Q4 e-tron nè MLB Evo della e-tron, ma una meccanica completamente nuova dedicata unicamente a modelli emissioni zero e condivisa con la prossima generazione di Porsche Macan.

Secondo i primi dettagli l'adozione della nuova piattaforma permetterà di offrire differenti funzionalità come asse posteriore sterzante, sospensioni pneumatiche, torque vectoring e - soprattutto - supporto alla ricarica rapida fino a 350 kW di potenza.

A livello di meccanica sono previste differenti configurazioni per il motore: singolo per le versioni base, doppio (uno per asse) per le più ricche e potenti, per le quali si parla di cavallerie simili a quelle della e-tron GT, toccando quindi fino a 630 CV circa.

Forme classiche

A livello di stile l'Audi Q6 e-tron non dovrebbe osare più di tanto, riprendendo le linee dagli altri modelli della famiglia e-tron, a partire dal posteriore attraversato da una sottile linea rossa a unire i gruppi ottici sviluppati in orizzontale. Una firma stilistica inserita in un SUV con linea di cintura particolarmente alta e un aspetto dinamico, reso anche dalla presenza del piccolo spoiler posteriore.

La produzione dell'Audi Q6 e-tron dovrebbe iniziare nel 2022 presso la sede di Ingolstadt, con commercializzazione tra la fine del prossimo anno e l'inizio del 2023.