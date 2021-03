Manca meno di un mese al Gran Premio di Formula E di Roma, in programma il 10 e 11 aprile, con le monoposto elettriche a correre sul circuito cittadino dell'EUR. Un ritorno dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia da COVID-19 e che quest'anno si svolgerà a porte chiuse per evitare assembramenti e conseguenti contagi.

I lavori per l'allestimento del tracciato sono già iniziati e comporteranno modifiche alla viabilità in zona Eur, con strade chiuse e nuovi percorsi per i mezzi pubblici di superficie. Di seguito tutte le modifiche e i consigli per muoversi senza incappare in strade chiuse.

Come cambia la viabilità di Roma

Le modifiche maggiori ci saranno dalle 20.30 dell'8 aprile alle 5.30 del 12 e riguarderanno Via Cristoforo Colombo, con chiusura tra viale Europa e via delle tre fontane.

Dalle 20.30 di giovedì 8 aprile alle 5.30 di lunedì 12 aprile sarà chiuso al traffico veicolare il perimetro verde, mentre si potrà passare per l'anello pedonale solo da possessori di pass o accredito, dalle dalle 5.30 alle 20.30 del sabato di gara (10 aprile).

Per chi si muoverà in auto in direzione GRA l'itinerario alternativo il traffico da via Colombo, Laurentina e via Oceano Atlantico verso il Grande Raccordo Anulare è deviato su via Laurentina, con istituzione di nuova svolta a sinistra.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico si potranno utilizzare le linee linee 30, 714, su Val Fiorita/Egeo/Primati Sportivi/Tupini/Europa/Colombo o le linee 170, 791, nMB, nME su Laurentina/Tre Fontane/Artigianato/Arte/Europa/Colombo.

In direzione centro invece il 9 aprile verranno chiuse le rampe direzione Euro dell'uscita 26 GRA-Pontina.

Per chi preferisse il trasporto pubblico si possono prendere le linee 30, 170, 714, 791, nMB, nME, su Europa/Arte/Artigianto/Tre Fontane/Laurentina/Colombo.

La mappa e le date delle chiusure per il Gran Premio di Formula E di Roma

C'è il sito

Per facilitare la circolazione nei giorni del Gran Premio di Formula E, assieme ai precedenti e successivi, il Comune di Roma ha pubblicato un sito dedicato con tutte le modifiche alla viabilità in zona Eur e un calendario, per visualizzare quali saranno le vie chiuse al traffico privato.

Per news e aggiornamenti in tempo reale sul mondo delle Formula E e le gare potete invece visitare la sezione dedicata su Motorsport Italia.