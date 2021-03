La produzione in tiratura limitata fa sì che ogni Bugatti Chiron che lascia lo stabilimento francese di Molsheim sia speciale. Ognuno dei 500 esemplari previsti è personalizzato secondo i gusti del cliente ed è quindi molto difficile trovare un’hypercar identica all’altra. Ora la produzione è arrivata al 300esimo modello nella versione Pur Sport che simboleggia una delle varianti più estreme della Bugatti.

Una Chiron speciale

La Chiron numero 300 è dominata dalla colorazione nera “Nocturne”. Gli specchietti, i tergicristalli e altri elementi della carrozzeria, invece, sono in “Grey Carbon” e nel grigio “Gun Powder”, creando così un elegante contrasto con la linea dell’auto.

Come gli esterni, anche gli interni sono stati personalizzati. Il pacchetto Pur Sport si distingue per i dettagli Beluga Black in pelle e alcantara con cuciture in “Gris Rafale”. I poggiatesta sono decorati con un elefante danzante, un tributo alla Tipo 41 Royale concepita da Rembrandt, fratello di Ettore Bugatti.

Ciò che interessa di più a chi acquista una Pur Sport, però, è la serie di accorgimenti tecnici che rendono unica questa Bugatti da tutte le altre. Gli pneumatici ad alte prestazioni e l’alettone fisso migliorano la dinamica di guida e la deportanza alle alte velocità.

Sotto al cofano c’è l’8.0 W16 da 1500 CV e 1600 Nm di coppia capace di arrivare fino a 6900 giri al minuto. La Pur Sport ha un rapporto di trasmissione più corto del 15 % e ciò consente di migliorare lo scatto al semaforo. Stiamo parlando di uno 0-100 km/h in 2,3 secondi, uno 0-200 km/h in 5,5 secondi e i 300 all’ora raggiunti in meno di 12 secondi.

Una fabbrica di gioielli

A rendere ancora più speciale l’esemplare numero 300 è il fatto che verranno prodotte solo 60 versioni Pur Sport. Realizzati nell’atelier di Molsheim in Alsazia dall’autunno 2020, ognuno degli esemplari ha un costo di 3 milioni di euro, al netto delle tasse.

La maggior parte di questi modelli verrà consegnato ai proprietari nel corso del 2021. Al tempo stesso, sempre nello stabilimento in Alsazia partirà a breve la produzione de La Voiture Noire e della Divo.