Dopo i teaser di qualche giorno fa debutta sul web la Subaru Outback Wilderness, la versione maggiormente improntata all'offroad della station giapponese. Un allestimento che non si limita a modifiche estetiche ma aggiunge novità meccaniche, a partire dall'altezza da terra maggiorata.

Quella che viene indicata come "la Outback più capace di sempre" sarà inizialmente commercializzata negli Stati Uniti a un prezzo ancora da comunicare, mentre non si hanno notizie di un suo eventuale arrivo in Italia.

Come cambia

Già a prima vista si notano le differente tra la Subaru Outback normale e la Wilderness, con quest'ultima che mette in campo un frontale ben più cattivo con mascherina ridisegnata e nuovi fendinebbia LED. Le protezioni in plastica sulla carrozzeria si ampliano e anche per loro ci sono nuovi disegni e trame, mentre i cerchi in lega da 17" sono esclusivi per questo allestimento.

Un altro elemento che balza all'occhio è l'altezza da terra maggiorata e ora di 23,8 cm, 1,8 in più rispetto alla Outback normale. Cambiano di conseguenza anche gli angoli specifici:

Outback Wilderness Edition Outback Altezza da terra 23,8 cm 22 cm Angolo di ingresso 20.0 gradi 18.6 gradi Angolo di dosso 21.1 gradi 19.4 gradi Angolo di uscita 23.6 gradi 21.7 gradi

Infine, specifico per la Outback Wilderness è il colore della carrozzeria, un Geyser blu ispirato alla storia dei rally.

All'interno le differenze sono più sottili, con simil pelle sui sedili con cucitura a contrasto color rame, mentre il monitor touch da 11,6" al centro della plancia e i vari sistemi di assistenza alla guida del pacchetto Subaru EyeSight rimangono inalterati e sono di serie.

Dove può andare

Nessun cambiamento invece sotto al cofano, dove rimane il 2.4 litri turbo benzina da 260 cavalli e 376 Nm di coppia. Unita non presente nella gamma italiana, dove la scelta è limitata al 2.5 aspirato da 175 CV). Viene invece modificata la trasmissione CVT, ritarata per meglio adattarsi all'offroad.

A modificarsi in maniera più sostanziosa è l'assetto che, oltre all'altezza aumentata, garantisce maggiore resistenza e capacità di sopportare strade con forti sconnessioni. Non ci sono però ancora specifiche tecniche a spiegare come siano state ritoccate le sospensioni.