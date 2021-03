Londra, 31 marzo 2021: Motorsport Images è stata selezionata come agenzia fotografica ufficiale da Extreme E, la nuova entusiasmante disciplina motoristica che si svolge in alcuni dei climi più difficili della Terra, per evidenziare l'impatto del cambiamento climatico.

L'attività di assegnazione e licenza di Motorsport Network, che conta già oltre 26 milioni di immagini nella sua collezione, sarà responsabile di tutte le immagini sia della serie sia di tutte e 9 le squadre in gara.

Un compito non facile: le gare Extreme E infatti portano con loro numerosissime sfide, dagli ambienti estremi e ricchi di polvere, sabbia e umidità; la connettività non sempre ottimale, le potenziali complicazioni nei passaggi più spettacolari e così via.

Preparazione certosina

Per questo il team di Motorsport Images si sta preparando da mesi per superare queste sfide. Grazie ad anni esperienza come agenzia leader nella fotografia del mondo del motorsport, dalla Formula Uno alla Formula E passando per Rally Dakar e del Rally Mondiale, le difficoltà della Extreme E potranno essere superate grazie al profondo know how.

Ma non basta scattere belle foto, bisogna anche distribuirle: Motorsport Images dispone di un servizio tecnologicamente collaudato, grazie al quale le immagini sono disponibili per i clienti di Motorsport Images appena dopo essere state scattate. Questo aiuta i clienti a fornire una copertura dal vivo e real time delle gare.

Va ricordato che l'archivio di Motorsport Images ospita la più grande collezione al mondo di immagini di motorsport, tra cui l'intera storia del campionato mondiale di Formula 1.

Offroad in elettrico

Fin dalla sua prima stagione la Extreme E ha attirato grandi nomi del motorsport come Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Chip Ganassi, Michael Andretti, Molly Taylor, Claudia Hürtgen e Jamie Chadwick. E per la prima volta nel mondo degli sport a motore le squadre metteranno in campo un composto da un uomo e una donna, a competere assieme per il successo finale.

Le gare si svolgeranno nelle vaste dune dell'Arabia Saudita per la gara di apertura (chiamata Desert X Prix), per poi spostarsi sulla costa del Senegal (Ocean X Prix) e andare successivamente a Kangerlussuaq - Groenlandia - (Arctic X-Prix), a Pará - Brasile - (Amazon X-Prix) e nella Patagonia argentina per il finale di stagione (Glacier X Prix).

In un'ottica di sostenibilità, alla base della serie di Extreme E, Motorsport Images sarà l'unica agenzia fotografica a scattare fotografie durante le gare, così da ridurre i viaggi per raggiungere le diverse località, con servizi di editing e tecnici forniti in remoto dalla sede di Londra.

Motorsport Network sostiene i messeggi e gli obiettivi di Extreme E per quanto riguarda l'ambiente e la diversità ed è orgogliosa di far parte di questo nuovo viaggio.

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E ha dichiarato:

Extreme E è ambientato in luoghi iconici, con i migliori piloti e un innovativo formato di gare, il che si traduce in un potenziale di narrazione visiva epica, anche se comporta anche enormi sfide tecniche e logistiche. Siamo certi che Steven e il team di Motorsport Images abbiano il giusto mix di esperienza e talento per dare vita al nostro sport e non vediamo l'ora di vedere i primi risultati al nostro Desert X Prix

Steven Tee, amministratore delegato, Motorsport Images ha aggiunto:

Come MD di LAT images, sono molto entusiasta per l'essere stati selezionati come agenzia fotografica ufficiale per la stagione inaugurale di Extreme E. Invieremo un team diversificato di fotografi provenienti da differenti ambiti, dal WRC, alla Dakar Rally, passando per Formula E e Formula 1, per rappresentare alla perfezione questo nuovo e molto diverso tipo di campionato motorsport che prende il via il 3 aprile nel deserto saudita

Entusiasta anche James Allen, presidente di Motorsport Network: