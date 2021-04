Il restyling della Range Rover debutterà nel corso del 2021, con novità estetiche e meccaniche e nell'attesa il SUV inglese si presenta nell'edizione speciale SVAutobiography Ultimate, a rappresentare il massimo del lusso possibile. Una allestimento ritoccato all'esterno e all'interno dal reparto veicoli speciali di Land Rover, disponibile sia in versione normale sia a passo lungo.

I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati, così come la disponibilità, ma sappiamo che si posizionerà al top della gamma superando quindi i 138.900 euro della Range Rover Autobiography.

Punta sul verde

All'esterno la Range Rover SVAutobiography Ultimate si contraddistingue per la speciale tinta Orchard Green con tetto a contrasto Narvik Black, assieme a dettagli in rame come i profili della scritta Range Rover sul cofano. Tra gli optional si possono avere speciali cerchi forgiati da 22" in grigio scuro lucido con effetto diamantato. con una finitura tornita diamante contrastante.

In abitacolo la cura per il dettaglio è maniacale e sulla versione a passo lungo la pelle in tinta Vintage Tan domina gran parte dell'arredamento, interrotta da finiture in fibra di carbonio a vista. E per chi non si accontenta si possono scegliere pelli firmate Poltrona Frau.

Ai passeggeri posteriori sono dedicate 2 poltrone singole in stile business class, con poggiagambe a scomparsa e più di 1,2 metri di spazio per le gambe. Sedili naturalmente riscalbadili e ventilati e con funzionamento massaggiante, divisi da una imponente console centrale con orologio Zenith integrato, scomparto refrigerato e tavolini a scomparsa.

Per la Range Rover SVAutobiography Dynamic Ultimate (a passo "corto") l'abitacolo è invece caratterizzato da pelle bicolore per sedili e altri rivestimenti, assieme a finiture in fibra di carbonio sparse qua e là e il rosso per i paddle al volante.

Il motore

Il massimo del lusso e il massimo della potenza: la Range Rover SVAutobiography Ultimate infatti monta il V8 sovralimentato da 565 CV o, ma solo sulla versione a passo lungo, il powertrain plug-in della P400e da 404 CV e 50 km circa di autonomia in modalità 100% elettrica.