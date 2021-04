La Bugatti EB110 è stata una delle primissime hypercar dell'era moderna. Nata negli anni '90 nella mitica Fabbrica Blu di Campogalliano, alle porte di Modena, è stata prodotta in soli 127 esemplari e ha contribuito significativamente allo sviluppo di due tra le sportive più tecnologiche degli ultimi anni, la Veyron e la Chiron. Senza contare le evoluzioni, come la Divo e la Centodieci.

Considerando le poche rimaste in circolazione, quindi, trovare pezzi di ricambio per la EB110 non è compito facile, e a volte può capitare che fortunati proprietari si disfino di pezzi in eccesso lasciati a prendere polvere in garage, magari mettendoli all'asta. RM Sotheby's batterà, a fine aprile, un set originale di cerchi. Il prezzo? Tra gli 8 e i 12 mila euro senza riserva.

Tra i 2 e i 3 mila euro a cerchio

Prodotti da BBS, lo stile è chiaramente rétro e, infatti, è ispirato a quello dei cerchi della Bugatti Type 41 Royale di fine anni '20. Le dimensioni sono quasi ridicole prendendo come riferimento quelle delle sportive attuali: hanno un diametro di 18" e montano gomme 245/40 all'anteriore e 325/30 al posteriore.

Nell'annuncio non è riportata alcuna descrizione e, dalle foto, si vede chiaramente che i quattro cerchi sono in buone condizioni, ma non perfette. Qua e là infatti ci sono graffietti e ammaccature quasi sicuramente causati da sassi o piccole grattatine su superfici abrasive.

RM Sotheby's ipotizza quello che potrebbe essere il prezzo a cui il set verrà venduto, tra gli 8 e i 12 mila euro, tra i 2 e i 3 mila euro a cerchio. Non è prevista però alcuna riserva per cui, anche se il prezzo non dovesse salire tanto, verranno comunque venduti al miglior offerente.

La prima con il telaio in carbonio

La EB110 è mossa da un V12 posizionato centralmente longitudinale che ingloba il cambio e parte della trasmissione. La cilindrata è di 3.5 litri e, a seconda delle versioni, eroga da 560 CV a 8.000 giri/min a 610 CV a 8.250 giri/min scaricati a terra attraverso la trazione integrale e il cambio manuale a sei marce manuale.

È stata la prima auto stradale della storia ad adottare un telaio in fibra di carbonio.