La passione, l'adrenalina, l'emozione ed il brivido di un sorpasso. E' questo quello che prova un pilota. Emozioni filtrate tra le mani di un volante, gestite con i piedi sui pedali. Lui, l'esecutore ultimo che vede l'altro lato della medaglia soffrire dentro ai box. Meccanici, tecnici, ma sopratutto quel team manager direttore d'orchestra che ha gestito quel gruppo. E' lui il regista di un film, o meglio, di una gara, che può portare alla vittoria, o alla sconfitta.

Diventare Manager

Ecco, immaginate di diventare voi quei manager, attraverso l'app GT manager, nuovo gioco sviluppato dallo studio francese Tiny Digital Factory. Un gioco che permette di assumere il controllo di una squadra di corse GranTurismo, e poter correre sui circuiti che tutti gli appassionati del World Challenge conoscono.

Dietro le quinte di una vittoria

Disponibile gratuitamente sugli app store di Apple, Google, Huawei e Samsung, la bellezza di questo gioco risiede nell'accuratezza - non solo grafica - di un viaggio in cui vestiremo i panni di un manager che dovrà gestire ingegneri, meccanici, sponsorizzazioni e rapportarsi anche con i propri piloti. Un viaggio in cui la licenza ufficiale, permetterà dunque di guidare (dai box sia chiaro) un team GT ufficiale.

Cosa posso realizzare?

Dunque quali saranno i vostri compiti? Semplice:

- Costruire la propria sede centrale (cinque edifici e 12 dipartimenti), investire nel proprio stabilimento produttivo e nella ricerca e sviluppo, reclutare piloti, ingegneri e sponsor

- Equipaggiare la propria fabbrica con oltre 200 carte diverse.

- Scalare il ranking della lega ottenendo punti nel Campionato.

- Migliorare le prestazioni delle auto e le statistiche dei piloti

- Partecipare a gare giornaliere di resistenza, sprint, eventi notturni e stagionali, su 11 diversi iconici circuiti.

- Competere in gare 1vs1 online per creare le loro classifiche settimanali e stagionali.

- Decidere le strategie sugli pneumatici da utilizzare e adattare la propria strategia generale di gara per ovviare agli incidenti.