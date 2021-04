Le hypercar speciali hanno bisogno di uno scenario altrettanto speciale. Per questo Bugatti ha scelto di scattare qualche "foto di gruppo" della Chiron Sport e Pur Sport nell'ex monastero del XI Secolo Abbaye des Vaux de Cernay, situato 50 km a sud ovest di Parigi.

La vicinanza con la capitale francese non è un caso: fin dalla sua fondazione nel 1909 Bugatti è affezionata Ville Lumiere dove, quasi 100 anni fa, aprì il suo primo showroom in Avenue Montaigne.

A conferma del suo legame con Parigi, la Casa francese ha inaugurato di recente il nuovo showroom a Neuilly-sur-Seine, ad appena 500 metri da dove il fondatore Ettore Bugatti trascorse i suoi ultimi giorni nel 1947.

Sport e Pur Sport insieme

L'abbazia cistercense, fondata nel XI Secolo, oggi è uno fra gli hotel più suggestivi intorno a Parigi, ed è abbastanza speciale per Bugatti da diventare il luogo per presentare la Chiron Sport e la Pur Sport insieme.

Edouard Schumacher, CEO di Groupe Schumacher e LS Group, si sofferma particolarmente sull'arte del paese:

"Siamo lieti di condividere, con una semplicità autentica, questa passione che ci tiene uniti. La Maison Bugatti Paris ha lo scopo di creare esperienze speciali, che portano le persone a vivere l'Art de vivre francese."

In più, è anche l'occasione di tornare a qualcosa "fuori dal digital", a cui ormai ci siamo tutti abituati - volenti o nolenti - a causa del Coronavirus.

Per l'appunto Guy Caquelin, direttore regionale Europa di Bugatti, dice a riguardo:

"Per me personalmente, è un piacere particolare far parte di questo evento Bugatti Parigi e mostrare le Chiron Sport e Chiron Pur Sport ai nostri clienti. Dopo una lunga astinenza e dopo le presentazioni puramente digitali, gli aficionados del nostro marchio hanno finalmente la possibilità di provare e sperimentare le due hypercar dal vivo. I clienti devono essere in grado di vedere, guidare e sentire i modelli Bugatti in modo che possano interiorizzare il loro carattere unico e speciale."

Migliorare il "già potente"

La Bugatti Chiron Sport, lanciata nel 2018, perfeziona la Chiron affidandosi a componenti più leggeri, per un handling più diretto e più agile.

Con la Chiron Pur Sport, però, si fa un passo in più: qui tutto è focalizzato sull'aerodinamica e la dinamica laterale.

Il motore 8.0 W16 genera 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia, che bastano per spingere la Chiron Pur Sport da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 5,9 secondi.

Il prezzo? Tre milioni di euro, per un'auto prodotta in soli 60 esemplari.