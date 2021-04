Qualche settimana fa vi avevamo parlato della nuova Maserati GranTurismo pizzicata su strada con delle vesti piuttosto insolite. I test della nuova coupé stanno proseguendo e, per distrarre gli osservatori, la GranTurismo è ancora mimetizzata da Alfa Romeo Giulia.

Tuttavia, sono diversi gli elementi che ci permettono di distinguere la Giulia delle foto da una Giulia “normale”.

Alcuni dettagli la tradiscono

Prima di tutto, notiamo le differenti proporzioni dell'auto. Abbiamo infatti una parte posteriore più raccolta e un cofano più lungo, mentre nelle fiancate troviamo dei passaruota posteriori molto più accentuati.

Guardando meglio il frontale si vedono tanti piccoli buchi sul paraurti e altri due più grandi poco sotto ai fari. È probabile che questa sia stata una soluzione “artigianale” per dare un miglior apporto d’aria al motore. Per il resto, il nastro adesivo e le camuffature rendono molto complicato scorgere altre differenze.

Tra Nettuno e Folgore

La prese d’aria “maggiorate” fanno pensare che sotto al cofano ci sia qualcosa di più grande rispetto al 2.9 V6 della Giulia Quadrifoglio. Effettivamente le ultime voci riportano che la GranTurismo sarà equipaggiata col motore V6 Nettuno “preso in prestito” dalla Maserati MC20. Il 3.0 a sei cilindri è in grado di sprigionare 621 CV e 729 Nm ed è abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione ad 8 rapporti.

Sappiamo anche che la GranTurismo sarà offerta nella variante elettrica Folgore. In questa speciale versione, sono presenti tre motori (uno sull’asse anteriore e due al posteriore) alimentati da una batteria capace di ricaricarsi anche da una rete da 300 kW.

Come per la GranTurismo in vendita dal 2007 al 2019, anche nel nuovo modello avremo una coupé e una cabrio. Entrambe le varianti dovrebbero debuttare nel 2022.

Anche se il prototipo non ha ancora abbandonato i panni della Giulia, è probabile che Maserati la presenti ufficialmente entro la fine dell’anno.