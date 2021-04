Il Museo Porsche prepara un evento imperdibile per tutti gli appassionati del brand tedesco. Sabato 18 settembre 2021 alle ore 19, il museo trasmetterà un evento globale che metterà in mostra il lato storico e “sonoro” di Porsche.

L’evento si chiama “Next Level” e sarà l’occasione per vedere per la prima volta numerosi modelli iconici accompagnati dall’inconfondibile colonna sonora dei motori Porsche.

L’evento

A presentare l’iniziativa è Achim Stejskal, il direttore del museo. “Siamo felici di annunciare ai fan Porsche di tutto il mondo la prima Sound Night interamente digitale. La pandemia ci ha portato ad affrontare sfide incredibili, ma ha anche creato nuove opportunità”, ha dichiarato il dirigente.

“A seguito di numerose richieste, abbiamo capito che non eravamo gli unici a cui mancava il sound dei motori. Per questa ragione, trasmetteremo in tutto il mondo il tipico sound Porsche in uno speciale evento digitale”, ha proseguito Stejskal.

Non è la prima volta che Porsche "gioca" col sound dei suoi motori. Già nel 2019 aveva messo in mostra le cinque auto più rumorose nel museo.

Ad annunciare l’evento sono stati anche una serie di brand ambassador di Porsche come Walter Rohrl, Hans-Joachim Stuck, Timo Bernhard e Pascal Wehrlein. Nelle ultime settimane, i piloti hanno condiviso vari teaser sui loro profili social, mentre Röhrl ha svelato ufficialmente l’evento.

“Musica” per tutto il mondo

Gli ambasciatori Porsche giocheranno un ruolo attivo anche il 18 settembre presentando la serata che si svolgerà anche al Centro di Sviluppo di Weissach, il quale celebra il suo 50esimo anniversario nel 2021.

“Quando mi è stata data l’opportunità di partecipare a questa serata, non mi sono tirato indietro. Il sound caratteristico delle Porsche mi affascina da sempre”, ha commentato Röhrl, due volte campione del mondo di rally e consigliere allo sviluppo per Porsche da oltre 25 anni. L’ex pilota ha aggiunto che nel corso della serata verranno presentati una serie di modelli unici.

La Sound Night sarà trasmessa in tedesco, inglese e francese. Maggiori dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane.