Ci sono automobili escluse dagli incentivi della legge di bilancio 2021 per le proprie caratteristiche tecniche, ma che sono ugualmente comprese nella lista delle offerte di aprile: prendiamo ad esempio la Stelvio Turbo D, per la quale Alfa Romeo propone la formula Leasys Noleggio Chiaro.

Il principio è di applicare anche ai privati una formula analoga a quella del noleggio a lungo termine aziendale; gli importi, quindi, vengono mostrati negli esempi comprensivi di IVA, e la rata mensile include costi e servizi.

Vediamo l’esempio su Alfa Romeo Stelvio NY21 2.2 Turbo D 160 CV Rosso Edizione AT8 RWD, che di fatto è il modello alla base dell’attuale gamma Stelvio. Versando un anticipo di 12.900 euro, le rate sono 36 da 349 euro, e comprendono numerosi servizi: RCA, incendio e furto, riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale.

In più, sono compresi il servizio di infomobilità I-Care, e un'app per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi di mobilità. Al termine, e per un massimo di 60.000 km, si ha un diritto di prelazione sull’eventuale acquisto del veicolo alle condizioni contrattuali, al prezzo di 30.800 euro.

Vantaggi

Le formule di noleggio per privati legate a Leasys sono interessanti, perché permettono di gestire l’acquisto dell’auto includendo nella rata mensile anche le principali spese di gestione, oltre ad assicurazioni e servizi di manutenzione e assistenza.

In questo caso non è prevista la rottamazione, quindi i 12.900 euro iniziali potrebbero essere sostituiti da una permuta, mentre per questo genere di contratto di solito non si esercita il diritto di prelazione sull’acquisto, e si passa ad una nuova vettura, ad esempio con una rata simile.

Svantaggi

In questa formula c’è da versare l’anticipo, e al termine dei tre anni di rate l’importo da saldare si avvicina ai 31.000 euro sugli oltre 50.000 del listino iniziale: una formula che favorisce il noleggio con restituzione, esattamente come le aziende, e non il possesso. Trattandosi di un modello base, i costi potrebbero aumentare in caso di incremento di accessori o cambio di allestimento.

In sintesi