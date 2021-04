Dell'Audi Q4 e-tron sappiamo ormai quasi tutto, dalle forme da SUV elettrico compatto e moderno anticipate da due concept del 2019 e 2020, all'utilizzo della nuova piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, agli interni iper tecnologici, fino al fatto che si può prenotare online con un anticipo di 1.000 euro.

Quello che ancora manca è conoscere lo stile definitivo di Q4 e-tron e della sua versione SUV coupé Q4 Sportback e-tron, la potenza, le prestazioni e l'autonomia delle due novità che saranno in vendita già in estate. Ora però sappiamo quando saranno tolti i veli all'Audi Q4 e-tron, il 14 aprile 2021 alle ore 19:00 nella diretta streaming dell'evento "Celebration of Progress", in italiano su audi.it e sul canale YouTube di Audi Italia.

SUV e SUV coupé elettrico, ce n'è per tutti

Al momento questo è il massimo dell'anticipazione che Audi ci offre delle sue due Q4 e-tron, assieme ad un'immagine teaser laterale che ritrae in ombra il fianco del SUV e del SUV coupé a batteria.

Per cercare di scorgere qualcosa in più da questa immagine, abbiamo schiarito la foto e ottenuto una silhouette più "leggibile" di entrambe che ci conferma quanto già visto sulle concept e la differenziazione stilistica dei due modelli simile a quanto già fatto da Audi con le Q3 e Q3 Sportback, solo per fare un esempio.

Dentro l'Audi Q4 e-tron e la Q4 Sportback e-tron, come già ci hanno raccontato gli ingegneri e designer Audi, ci sarà invece un ambiente ultra moderno fatto di maxi schermi per virtual cockpit e infotainment MIB 3 con touchscreen fino a 11,6" di diagonale, head-up display con realtà aumentata e numerosi dispositivi di ausilio alla guida.

Due motori elettrici per la trazione integrale

A livello di motori, potenze, autonomia e allestimenti l'Audi Q4 e-tron resta ancora molto segreta, ma è facile immaginare che non si discosti molto dalla versione più sportiva della cugina Volkswagen ID.4.

Parliamo della ID.4 GTX che debutterà a breve con due motori elettrici da 306 CV totali, trazione integrale e autonomia di circa 400 km grazie alla batteria da 77 kW.