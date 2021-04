Manca meno di una settimana al debutto della nuova Citroen C5, fissato per il 12 aprile, e nell'attesa ecco fare capolino sul web un video teaser che anticipa forme e stile della nuova ammiraglia del Double Chevron.

Un modello già visto in alcune foto spia, dove ha mostrato una carrozzeria decisamente originale e assetto leggermente rialzato, a testimonianza di come non si tratterà di una classica berlina 3 volumi come la "cugina" DS9.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Casa mette in risalto il disegno dei gruppi ottici anteriori e posteriori, i primi con l'ormai caratteristico disegno a "X", i secondi a sviluppo orizzontale e con le estremità divergenti.

Mix di stili

Il breve filmato permette anche di dare uno sguardo alla coda, l'elemento che - almeno stando alle foto spia - caratterizzerà maggiormente lo stile della nuova Citroen C5 e ispirata, come altri dettagli, alla concept Cxperience del 2016. Un posteriore con gruppi ottici che "abbracciano" anche parte della fiancata dolce nelle linee, con giusto una linea più netta sistemata subito sotto al lunotto.

Un accenno di coda per un'auto che si potrebbe definire 2 volumi e mezzo, con cofano lungo che termina in un frontale attraversato dalla sottile mascherina che dà vita al Double Chevron e alle altrettanto sottili luci LED, come già visto su C3, nuova C4 e così via. Non un SUV quindi, anche se l'altezza da terra non sarà da berlina come la precedente generazione.

Ammiraglia elettrificata

Basata sulla piattaforma EMP2, la stessa di Peugeot 508 e Peugeot 308 (giusto per fare un paio di esempi), la nuova Citroen C5 monterà motori benzina, diesel e ibridi plug-in, quest'ultimo disponibile sia in versione a trazione anteriore sia con schema a trazione integrale, con un secondo motore elettrico abbinato all'asse posteriore.

Non mancheranno naturalmente vari sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, assieme un nuovo infotainment e un'assetto che potrebbe evolvere quello con smorzatori idraulici progressivi presente su C5 Aircross e nuova C4.