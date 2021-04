La nuova generazione di BMW Serie 3 (nome in codice G20) è sul mercato da ormai un paio d'anni e questo significa una cosa: manca un anno circa all'arrivo del suo restyling.

Un rinnovamento di metà carriera che principalmente l'abitacolo: come si vede dalle spy photo infatti sembra che la berlina media bavarese adotterà il nuovo monitor dell'infotainment che ha debuttato sulla iX, il SUV elettrico presentato qualche tempo fa.

Sempre più grande

Di certezze chiaramente non ne abbiamo, ma dalle forme che spuntano sotto il pesante panno nero che copre tutta la plancia si nota come sulla plancia sia presente un largo monitor e non più la strumentazione digitale - inserita nella classica palpebra - e lo schermo touch per il sistema di infotainment.

Un hardware formato da un pannello curvo, animato dal nuovo BMW Operating System 8, ricco di nuove funzionaltà, sempre connesso e gestibile tramite classica rotellina dell'iDrive, comandi touch, comandi gestuali e assistente vocale evoluto capace di comprendere il linguaggio naturale.

Lo stesso sistema dovrebbe trovare spazio anche sulla BMW i4, la berlina 100% elettrica in arrivo nel corso dell'autunno 2021.

Le altre novità

A guardare i pochi scatti dell'esterno la BMW Serie 3 restyling non sembra cambiare stile, mantenendo il doppio rene classico e non la sua versione XXL presente su Serie 4 e su BMW M3. Potrebbe però trattarsi di un primissimo muletto basato sull'attuale generazione di Serie 3.

Ci dovrebbero invece essere novità a livello di motorizzazioni, con una gamma ancora più elettrificata con sistemi mild hybrid e plug-in, affiancati da classici unità benzina e diesel.

Per quanto riguarda la presentazione non ci sono naturalmente date certe: il 2022 sarà l'anno buono, probabilmente verso estate inoltrata o inizio autunno, con commercializzazione prevista tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, quando dovrebbe arrivare il restyling della Serie 3 Touring.