La trasformazione di Renault ha preso il via con l'arrivo del nuovo CEO Luca de Meo: si è partiti col prodotto, ancora oggi al centro del business della Casa francese, e si continua oggi con la presentazione di Software Republique, progetto nato dalla collaborazione tra la Losanga e 4 partner (Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics e Thales) per immaginare e sviluppare la mobilità di domani.

Una sfida per il futuro, con Renault e le altre Case auto ormai avviate verso la trasformazione da "semplici" costruttori di auto a fornitori di servizi di mobilità. Un passaggio dall'essere colossi dell'auto sempre più tecnologici a big di tecnologie integrate in differenti sistemi (pubblici o privati) di mobilità.

L'unione fa la forza

Software République è un nuovo ecosistema per l'innovazione nella mobilità intelligente. Mettendo insieme le competenze complementari, i partner intendono sviluppare e commercializzare sistemi e software per fornire un'offerta di mobilità arricchita e sostenibile per città, regioni, imprese e cittadini

Si presenta così il progetto, nelle cui intenzioni c'è di raccogliere le migliori startup da tutto il mondo per crescere sempre di più, aggiungendo soluzioni sempre nuove e all'avanguardia.

Numerosi i progetti da portare avanti in diversi settori come intelligenza artificiale, sicurezza informatica, connettività, elettronica incorporata e la tecnologia dei "gemelli virtuali". Differenti ambiti per creare un ecosistema aperto: sia a livello di tecnologie sia per quanto riguarda la possibilità di accogliere nuovi partner.

Le tre aree

Inizialmente saranno 3 i temi che verranno affrontati da Software Republique:

Sistemi di connettività sicura tra veicolo e ambiente (digitale e fisico)

Sistemi di simulazione e gestione dati per ottimizzare flussi di traffico

Ecosistema energetico per semplificare la ricarica dei veicoli elettrici

Pilastri già oggetto di differenti studi e progetti, come ad esempio quello per ottimizzare gli spostamenti all'interno delle città, utilizzando differenti tipologie di mezzi a seconda delle condizioni del traffico e delle necessità. Un mix tra trasporto pubblico di vario genere (dagli autobus alle metropolitane, passando per servizi di car sharing, monopattini elettrici e così via) e privato.

Renault Mobilize EZ-1 Prototype Renault Mobilize EZ-1 Prototype

Nella nuova filiera del valore della mobilità, i sistemi di intelligence a bordo rappresentano il nuovo fattore trainante, il punto focale in cui ora sono concentrate tutte le attività di ricerca e gli investimenti. A fronte di questa sfida tecnologica, abbiamo scelto di operare all’insegna della cooperazione e dell’apertura

ha commentato Luca de Meo.

È una questione che va ben oltre il settore automobilistico, si tratta di pensare in termini di utilizzo: una mobilità che offra un ambiente di lavoro e tempo libero che sia parte di un’economia sostenibile. Questa economia di esperienza va di pari passo con un Rinascimento dell’industria in tutto il mondo: la nuova economia della mobilità si articolerà in nuove reti di valori collaborative basate su piattaforme digitali. Software République è quindi un ecosistema multisettoriale e multidisciplinare che mira ad accelerare l’innovazione e fare crescere i fattori trainanti di domani

ha aggiunto Bernard Charlès, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato Dassault Systèmes.

Elie Girard, Amministratore delegato Atos, ha dichiarato

Il nostro know-how è un fattore abilitante della trasformazione in corso verso soluzioni più efficienti, in linea con le aspettative degli stakeholder riguardo all’impatto ambientale

Software al centro, ma con un grande attenzione anche all'hardware, come ricordato da Jean-Marc Chery, Presidente & CEO, STMicroelectronics

Il tutto naturalmente all'insegna della sicurezza, aspetto che verrà seguito da Thales che, per bocca del suo Presidente e Amministratore delegato Patrice Caine, ha dichiarato