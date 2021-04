Il primo SUV elettrico di Toyota lo impareremo a conoscere dal 19 aprile 2021, data del suo debutto al Salone di Shanghai. In quello che è rimasto al momento l'unico salone dell'auto ancora attivo in tempi di pandemia, la Casa giapponese mostra l'avvio del viaggio nell'elettrificazione per il marchio, un percorso "esaltante e fatto per andare Beyond Zero", ovvero oltre le emissioni zero.

Per aumentare l'attesa, Toyota ci mostra oggi un nuovo teaser del SUV elettrico ancora senza nome, svelando per la prima volta alcuni dettagli di stile relativi al frontale. In un'unica immagine teaser e in un breve video ufficiale si possono notare per la prima volta le forme dell'anteriore che sembra essere molto "affilato" e con gruppi ottici sottili.

Frontale grintoso

Quello che traspare da questo teaser ufficiale del nuovo SUV elettrico Toyota, almeno andando a schiarire quanto reso volutamente scuro nella foto, è un cofano motore massiccio e imponente che sfoggia il logo Toyota quasi orizzontale, una sottile fascia orizzontale che collega i gruppi ottici, oltre ad un paraurti decisamente alto e verticale.

Nell'animazione del video fatta da strisce luminose si definisce ancora una volta la sagoma laterale che fa pensare ad un SUV coupé con padiglione ribassato al posteriore, come già anticipato dai primi bozzetti sfuggiti.

Grande come la RAV4

Nulla viene invece anticipato riguardo altri dettagli di stile o le misure che dovrebbero porsi al livello della Toyota RAV4, ovvero con una lunghezza attorno ai 4,60 metri. A fare da base alla prima elettrica Toyota ci sarà la piattaforma modulare e-TNGA che permetterà di realizzare modelli a trazione anteriore, posteriore o integrale, semplicemente aggiungendo motori elettrici sugli assi.

Questa che Toyota definisce al momento genericamente come la nuova BEV (Battery electric vehicle) dovrà affrontare la concorrenza di Volkswagen ID.4, Tesla Model Y e delle nuove Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per farlo punterà su una gamma di versioni con potenze e batterie diverse, fino a una variante top con autonomia attorno ai 500 km.