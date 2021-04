Presentata nel 2015 la Renault Kadjar è ormai pronta per la pensione, per lasciare posto alla nuova generazione in arrivo nel 2022. Un SUV compatto basato sulla piattaforma della Nissan Qashqai inserito in un segmento molto combattuto, con concorrenti come Peugeot 3008 e Volkswagen Tiguan.

Concorrenza sempre più agguerrita che negli anni si è elettrificata, lasciando la Kadjar a proporre unicamente motorizzazioni endotermiche. Ecco quindi che la nuova generazione arriva in un momento crucuale, con tante novità che riguarderanno ogni aspetto del SUV compatto francese.

Ancora Qashqai

Come la prima generazione anche la nuova Renault Kadjar utilizzerà la piattaforma della Nissan Qashqai, appena presentata con la nuova generazione, vale a dire la CMF/C-D con i suoi motori elettrificati mild hybrid e full hybrid, ai quali potrebbe non essere affiancato un motore diesel.

La parte del leonde dovrebbe farla il powertrain full hybrid e-POWER, composto da un endotermico a benzina e un elettrico, col primo a svolgere unicamente funzione di motogeneratore per il pacco batterie, mentre a muovere le ruote ci pensa il solo propulsore a emissioni zero, per una potenza totale di 189 CV e 330 Nm di coppia. Per quanto riguarda i motori mild hybrid ci dovrebbe essere il 1.3 TCe con sistema a 12 Volt già visto sotto al cofano della Renault Arkana.

La piattaforma della nuova Qashqai permetterà alla nuova Kadjar di utilizzare anche i vari sistemi di assistenza di guida del pacchetto ProPILOT di Nissan, comprensivo di cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia e tanto altro, per una guida assistita di Livello 2.

Come cambierà?

A livello di stile le foto spia non lasciano spazio a dettagli della carrozzeria ma, guardando alle nuove Captur e Clio, la nuova Renault Kadjar dovrebbe mantenere grossomodo la stessa impostazione della generazione attuale, aggiornando dettagli come forma delle luci anteriori (con disegno a "C"), assieme all'andamento più dolce del tetto, senza però sfociare nell'aspetto da coupé della Arkana.

La presentazione della nuova Kadjar dovrebbe avvenire entro la fine del 2021, con inizio commercializzazione prevista per i primi mesi del 2022.