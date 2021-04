Il prossimo 27 giugno Bentley tornerà a correre alla cronoscalata Pikes Peak, due anni dopo aver stabilito il record per un’auto di serie.

Questa volta la Casa inglese competerà nella categoria dei veicoli speciali portando una Continental GT3 Pikes Peak. A rendere speciale la coupé non è solo una carrozzeria pensata per la corsa, ma anche l’alimentazione con carburante rinnovabile.

La più cattiva di sempre

Come si può immaginare leggendo il nome, la versione Pikes Peak che verrà guidata da Rhys Millen si basa sulla versione GT3 della Continental GT.

Bentley ha presentato l’auto come la più estrema ad essere uscita dalla fabbrica. Il "mostro inglese" si affida ad una variante modificata del 4.0 V8 turbo per permettere al motore di resistere allo sforzo della gara e all’altitudine di 4.298 metri.

Per il resto, la Continental indossa un abito larghissimo caratterizzato da uno splitter immenso e da un alettone gigantesco per stabilizzare l’auto alle alte velocità. Proprio quest’ultimo elemento è la più grande ala mai montata su una Bentley.

Le fiancate sono state riprogettate per ospitare pneumatici più grandi e per ottimizzare i flussi d’aria laterali. A proposito di aerodinamica, al posto dei finestrini posteriori ci sono delle prese d’aria in tinta nera.

Non chiamatela solo “benzina”

A differenza della variante “tradizionale” GT3 da pista, la Pikes Peak utilizza una speciale miscela di biocarburante che, secondo, la Casa, riduce dell’85% le emissioni nocive di gas serra.

Bentley afferma che questo è solo il primo passo di un programma incentrato interamente sui biocarburanti e i cosiddetti “e-Fuel”.

“Siamo contenti di tornare al Pikes Peak per la terza volta”, ha commentato Matthias Rabe, membro del consiglio di ingegneri Bentley. “Saremo aiutati da un carburante sostenibile come progetto di lancio del nostro programma Beyond100. L’obiettivo è quello di portarlo sulle nostre auto di serie insieme ad un intenso piano di elettrificazione”, ha aggiunto il dirigente.